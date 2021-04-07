В Финляндии эстонцы чуть не стали жертвами убийцы. Им удалось спрятаться от него

Как пишет Iltalehti, недалеко от Турку в пригороде Перно 27-летний мужчина убил двух людей и серьезно ранил еще одного. Как пишет издание, предполагаемый убийца зашел ночью в многоквартирный дом, но так как там было две квартиры с одинаковой фамилией на двери, то он сначала ошибся квартирой.

Он застрелил открывшую дверь 25-летнюю женщину и тяжело ранил 29-летнего мужчину. Убийца не знал этих людей. Потом он понял, что совершил ошибку, и отправился к другой квартире. Там он убил 27-летнего мужчину. В квартире было еще два человека, которым удалось спрятаться от убийцы.

Полиция Финляндии сообщила, что целью стрелявшего, скорее всего, был убитый им мужчина и, возможно, проживавшие с ним двое человек. Подозреваемого задержали недалеко от места преступления. У него с собой было огнестрельное оружие и нож. Он передал их полиции и не оказал сопротивления.

Находившиеся в квартире 23-летний мужчина и 49-летняя женщина родом из Эстонии рассказали, что спрятались от подозреваемого. Они являются близкими офицера, который когда-то имел высокий ранг в Силах обороны Эстонии, и уже достаточно долго проживают в Финляндии. Женщина работает бухгалтером и в день убийства отмечала свой день рождения.

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