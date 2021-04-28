Адвокат Садеков о деле Халилова: срок выше 5-6 лет я буду считать неудовлетворительным

Окружной прокурор Диана Хелила запрашивает в качестве наказания для Исы Халилова 12 лет тюремного заключения. ”12 лет это максимальная мера по этой статье, я с этим сроком не согласен. Это не соответствует практике и степени его вины, тем более если учитывать обстоятельства, которые были установлены. Я не видел каких-то чрезвычайных обстоятельств, чтобы назначать максимальный срок”, — прокомментировал RusDelfi адвокат одного из участников аварии Владимир Садеков. Больше о вчерашнем заседании читайте здесь.

Сын погибшей в результате ДТП женщины также требует 50 000 евро на компенсацию морального ущерба, что прокурор считает обоснованным. Обвиняемые также должны в равной мере оплатить расходы на досудебное производство.