Новости Эстонии
28.04.2021, 16:26

Адвокат Садеков о деле Халилова: срок выше 5-6 лет я буду считать неудовлетворительным

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Isa Khalilovi ja Vjatšeslav Kalašnikovi kohtuistung Harju maakohtus
Isa Khalilovi ja Vjatšeslav Kalašnikovi kohtuistung Harju maakohtus
Foto: Rauno Volmar
Судебные тяжбы после трагического ДТП в июне прошлого года на Лаагна теэ до сих пор продолжаются.

Окружной прокурор Диана Хелила запрашивает в качестве наказания для Исы Халилова 12 лет тюремного заключения. ”12 лет это максимальная мера по этой статье, я с этим сроком не согласен. Это не соответствует практике и степени его вины, тем более если учитывать обстоятельства, которые были установлены. Я не видел каких-то чрезвычайных обстоятельств, чтобы назначать максимальный срок”, — прокомментировал RusDelfi адвокат одного из участников аварии Владимир СадековБольше о вчерашнем заседании читайте здесь.

Сын погибшей в результате ДТП женщины также требует 50 000 евро на компенсацию морального ущерба, что прокурор считает обоснованным. Обвиняемые также должны в равной мере оплатить расходы на досудебное производство.

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