Халилов и Калашников утверждают, что ехали на автомойку и в магазин. Прокурор требует для обоих сроки по 12 лет

Прокурор сообщила, что согласно данным экспертизы скорость BMW в момент столкновения с Volvo составляла около 190 км/ч, а перед этим была еще больше — целый 201 км/ч. Эксперт пришел к заключению, что Volvo ехал по своей полосе, а единственный, кто сменил полосу — Халилов.

По Лаагна теэ передвигался также автомобиль Volvo, который хотел перестроиться в другую полосу, но не успел завершить маневр, так как его обогнал Chevrolet Калашникова. За Volvo ехал Халилов на BMW. Халилов утверждает, что хотел перестроиться, когда перед ним внезапно появился Volvo.

Халилов и Калашников выехали на Лаагна теэ и постоянно обгоняли друг друга, перестраиваясь без поворотников. Скорость обоих автомобилей была значительно выше разрешенных 70 км/ч. Кроме того, на участке дороги скорость была временно изменена на 50 км/ч и этот участок закончился всего за 300 метров до места аварии.

В качестве доказательства используется запись с камеры наблюдения, на которой видно, как Халилов, Калашников и еще третий мужчина, Владимир Чаплин, гонят на своих автомобилях по Старому городу, а затем по Пярнускому и Нарвскому шоссе .

Тяжба заключается в том, кто является виновником ДТП: Халилов и Калашников вместе, Халилов в одиночку или же кто-то третий, так как автомобиль Volvo выехал перед Халиловым. Прокурор отметила, что нужно оценить, чьи действия в итоге и привели к трагическим последствиям.

Окружной прокурор Диана Хелила на заседании рассказала, что Халолов взял в аренду автомобиль BMW в апреле, а ДТП произошло в конце июня. За машину ему надо было платить по 800 евро в месяц. Спустя месяц аренды он попросил сменить номера на 999 ISA . Стоит отметить что все это время у Халилова не было водительских прав.

Летом 2020 года на Лаагна теэ произошло ДТП с участием Халилов, в результате которого скончались два человека, а третий до сих пор находится в коме, прогнозы врачей не положительные.

Якобы ехали по делам



Прокурор также зачитала объяснения обвиняемых насчет того, почему они были на Лаагна теэ. Один из них якобы собирался на автомойку, другой в Selver. Прокурор отметила, что эти объяснения неправдоподобные. Также не может быть, чтобы они не заметили друг друга в течение всей своей гонки от Старого города до Лаагна теэ.

Прокурор Даиана Хелила посчитала, что обвиняемые по неосторожности вызвали тяжелое ДТП. По ее словам, скорость и стиль езды диктовал Калашников, так как Халилову удалось лишь раз его обогнать, после чего впереди постоянно ехал Калашников. Поэтому она считает, что Калашников сыграл важную роль в этом инциденте.

У Халилова имеется действующее уголовное наказание. В его мобильном телефоне были обнаружены видео, на которых он неоднократно управляет автомобилем, хотя и водительских прав у него нет. Первый раз он попался за рулем без прав в 14 лет, при этом он ехал в три раза быстрее дозволенного.

Хотя Калашников не был наказан в уголовном порядке, у него есть несколько наказаний за проступки, связанные с нарушением ПДД. Два последних он получил в начале июня прошлого года, 5 и 9 числа, а уже 20 июня произошли трагические события на Лаагна теэ.

Прокурор Хелила требует для обоих мужчин наказание сроком в 12 лет тюремного заключения на основе параграфа 422 Пенитенциарного кодекса, то есть прокурор требует максимального наказания.

Так как оба обвиняемых находились под стражей с июня прошлого года, то в случае подобного обвинительного приговора они выйдут на свободу летом 2032 года. В качестве дополнительного наказания прокурор хочет лишить Калашникова водительских прав на три года.

Сын погибшей в результате ДТП женщины также требует 50 000 евро на компенсацию морального ущерба, что прокурор считает обоснованным. Обвиняемые также должны в равной мере оплатить расходы на досудебное производство.

Контекст