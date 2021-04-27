Керсти Кальюлайд: надеюсь, что и другие страны вышлют российских дипломатов

”Именно потому, что на самом деле нападки России против отдельных стран Европы и НАТО совсем не редки. У всех нас имеется свой инцидент, будь то киберинцидент или химический инцидента. Теперь свой инцидент есть у чехов. Их [инцидентов] очень много, и пришло время четко обозначить, что мы видим связь между всеми ними. Что мы видим здесь попытку России столкнуть нас друг с другом, разобщить, показать, что они могут, показать, что мы не в силах сделать что-то большее, чем в очередной раз сильно возмутиться”, — передает слова президента ERR.