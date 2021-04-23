Захарова заявила, что РФ ответит странам Балтии на высылку российских дипломатов(112)
"В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", — цитирует Захарову ТАСС.
"Говорить о том, что выдворение российских дипломатов является шагом к осложнению отношений с Москвой, нет необходимости, они и так хуже некуда с каждой из трех прибалтийских республик по отдельности, и со всеми вместе. Уверен, Россия ответит быстро и соразмерно и Литве, и Латвии, и Эстонии", — цитирует Слуцкого "РИА Новости".
По его словам, страны Балтии "не могут остаться в стороне, когда запущена цепная антироссийская реакция для прикрытия провала операции Вашингтона по организации госпереворота в Белоруссии".
"Их вассальная верность сюзерену никогда не оспаривалась и не нуждалась в проверке на прочность", — сказал депутат.
Власти Латвии и Эстонии заявили в пятницу о высылке по одному российскому дипломату в знак солидарности с Чехией. Литва в свою очередь высылает двух сотрудников дипломатического представительства России.
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