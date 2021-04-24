Оудекки Лооне: перевода образования на эстонский мы не допустим, Раймонду бы вспомнить, куда он вступил

Еще раз напомню, что в коалиционном договоре речь идет об усилении обучения эстонскому и о выделении дополнительного финансирования на обучение детей государственному языку. Кстати, соответствующий проект — привлечение дополнительных педагогов, чьим родным является эстонский, в детсады и школы — запущен еще три года назад. Наша цель — чтобы учащиеся на должном уровне владели эстонским и при этом получали качественные знания по предметам. А для этого процесс обучения должен проходить на родном языке. Те, кто уверены в том, что их ребенок способен освоить школьную программу на другом языке, отдают детей в эстонские школы. Таких родителей около 10%. Остальные же 90% предпочитают, чтобы их дети учились на родном языке. Мы не считаем нормальным и возможным игнорировать желание и веские аргументы подавляющего большинства русскоязычных родителей. И как бы Кальюлайду не хотелось запугивать русскоязычных жителей страны, но подписанный коалиционный договор не подразумевает перехода на эстонский язык образования. Но все участники переговоров, в которых Раймонд по очевидным причинам не участвовал, однозначно согласились в том, что необходимо форсировать улучшение обучения эстонскому языку — и с необходимостью такого развития сферы образования нельзя спорить.

Министр госуправления Яак Ааб , который, в отличие от Кальюлайда, принимал непосредственное участие в коалиционных переговорах, уже неоднократно разъяснял и повторял, что именно подразумевает коалиционное соглашение: повышение качества обучения эстонскому языку в детских садах и школах, но никак не переход образования на эстонский язык обучения. Повторял он и то, что пока центристы в правительстве, независимо от состава коалиции, перехода образования на эстонский не будет.

Раймонд Кальюлайд все пытается нагнетать обстановку вокруг русскоязычного образования. Эмоции, это, конечно, хорошо, но только когда они уместны. Очередной выпад на предмет того, что Центристская партия как будто участвует в заговоре и поддерживает переход образования на эстонский — это перебор. Пожалуй, даже для Раймонда.

Пугая всех программой, которая сейчас разрабатывается Министерством образования, псевдосоцдем специально забыл или упустил одну очень важную деталь. А именно, чтобы перевести школьное образование на эстонский язык, необходимо менять Закон об основной школе и гимназии. Министерская рабочая группа может придумывать что угодно — в конце концов они должны показать, что работают и не зря получают свою зарплату. Правда в том, что внедрить эту программу без изменения закона на практике невозможно. Будучи в правительстве, изменения закона и, соответственно, перехода Центристская партия однозначно не допустит.

Раймонд, похоже, слегка запутался в собственной политической ориентации и забыл, в какой партии он теперь находится и какую позицию по вопросу русского образования занимают социал-демократы. Чуть больше года назад соцдемы в Таллиннском горсобрании голосовали за перевод детсадов и школ на эстонский язык, т.е. за полную ликвидацию образования на русском языке. Напомню, что согласно закону, язык обучения в муниципальных школах устанавливает местное самоуправление на основании предложения попечительского совета школы. Про печальную судьбу русской школы в Кейла, где у власти не центристы, известно всем. Раймонду тоже. Также ему известно, что только благодаря голосам центристов (все остальные партии поддержали переход) инициатива упразднить образование на русском языке не прошла в Таллинне.

В день голосования в горсобрании Кальюлайд, очевидно, решил себя не компрометировать ни перед партией, ни перед русскоязычными избирателями и не придумал ничего лучше, как просто не прийти на заседание. Кстати, соцдемы поддержали аналогичный законопроект и в парламенте в конце прошлого года. Кальюлайд может сколько угодно сотрясать воздух и намеренно вносить неразбериху в ситуацию, но факты остаются фактами.

Во-первых, поскольку социал-демократы поддерживают переход, то отдельные выступления Раймонда имеют мало веса. Как-то и Катри Райк перед выборами готова была раздать гражданство абсолютно всем. Но когда дошло до дела, то председатель соцдемов тут же сказал, что партия не имеет никакого отношения к этим ярким высказываниям — это исключительно личная инициатива Райк. Такая уж видно у соцдемов манера — как бы нечаянно, когда это может помочь заработать очки, путать личные инициативы с линией партии.

Во-вторых, Яак Ааб и другие члены правления центристов неоднократно заявляли — перехода не будет. Не будет потому, что право выбирать язык обучения для своих детей должно оставаться за родителями. Учить эстонский нужно — никто не возражает. Но ни я, ни, видимо, 90 процентов родителей, которые хотят, чтобы их дети учились на родном языке, не верят в то, что переход школ на эстонский язык каким-то чудесным образом способен повысить конкурентоспособность детей. Сильно ударить по качеству образования — да. Поэтому единственный разумный выход — дать спокойно детям учиться, а родителям — самим решать, в какую школу отдавать своих детей.