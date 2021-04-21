Вице-мэр рассказал, перейдут ли школы Таллинна на эстонский язык обучения

Существуют некие вечные темы, которые вновь и вновь появляются на повестке дня, несмотря ни на что: кризис, пандемия, локдаун — ничто не способно этому помешать. Хотя появляются эти темы, разумеется, не сами по себе, а стараниями отдельных политиков. И одной из таких животрепещущих тем в Эстонии неизменно оказывается образование на русском языке, или, как говорят в народе, тема русских школ.

Вчера эту тему снова достала из загашника министр образования от Партии реформ Лийна Керсна, заявив, что министерство сформировало рабочую группу, которая к ноябрю составит детальный план полного перехода системы образования Эстонии на эстонский язык. Министр пообещала полный переход к 2035 году, но отметила, что будет замечательно, если этой цели удастся достичь раньше.

Увы, я с такой оценкой совершенно не согласен, и очень сомневаюсь, что мнение министра разделяет большинство русскоязычных школьников и их родителей.

При разговорах о полном переводе русских школ на эстонский язык почти всегда повторяется одна и та же мантра, которая как бы призвана оправдать этот перевод: ”Русскоязычные родители все чаще отдают своих детей в школы с эстонским языком обучения”. Вероятно, так оно и есть. Но при этом нигде не упоминаются цифры, а я помню, как в эфире ”Актуальной камеры” на русском языке год-полтора назад такая цифра озвучена была — чуть меньше 10%. И вряд ли за эти год-полтора данное число увеличилось в несколько раз. Но здесь главное даже не это: важно то, что у людей сегодня есть право выбора, и дети и их родители сами решают, школу с каким языком обучения им выбрать. И центристы всегда выступали за сохранение этого выбора — это, среди прочего, прописано и в программе партии. Так что мы категорически против, когда людей хотят этого права лишить.

Проблему недостаточного владения эстонским надо решать, эффективнее обучая детей этому языку, а не отбирая у них возможность учить на родном языке историю, физику и химию