Раймонд Кальюлайд: заявления Вадима Белобровцева о будущем русскоязычного образования — неправда и полуправда(49)
Вадим Белобровцев пишет в Rus.Delfi, что в Таллинне не будет никакого перехода на обучение на эстонском языке. По словам вице-мэра, если Центристская партия потеряет большинство в городском собрании, русскоязычное образование будет немедленно ”ликвидировано”.
Точно такая же риторика использовалась Центристской партией в Таллинне с незапамятных времен. На этот раз она больше не сработает. Потому что русская община открыла глаза и увидела, что действия и слова Центристской партии расходятся. Доверия больше нет. В этот раз русскоязычные люди будут выбирать и другие партии: социал-демократов и реформистов, а также все больше голосов будут отдавать за EKRE.
Я не стану сейчас напоминать, как после выборов в Рийгикогу в 2019 году Центристская партия сформировала коалицию с реваншистски настроенной в отношении России EKRE. Лучше поговорим о переходе на эстоноязычное образование.
К сожалению, все, что об этом пишет Вадим, неправда или почти неправда. Я не успею опровергнуть всё, но одну вещь пояснить нужно. Самое важное, что нужно знать читателям русскоязычного Delfi, это то, что на самом деле в коалиционном договоре довольно четко прописано, что русскоязычные школы перейдут на эстоноязычное обучение.
Цитирую коалиционный договор: ”Мы запустим план действий по эстоноязычному образованию”. А также: ”Мы выделим необходимое финансирование детским садам и школам, что позволит организовать учебный процесс на эстонском языке”. Еще более понятно это выразить невозможно. Запустим план действий, выделим деньги на организацию учебного процесса на эстонском языке в детских садах и школах.
В коалиционном договоре не говорится о составлении или разработке плана действий. В коалиционном договоре говорится о ”запуске” плана и ”организации учебного процесса на эстонском языке”. Правительство воплощает в жизнь то, что написано в коалиционном договоре: переход на эстоноязычное образование.
В настоящее время программа разрабатывается, и, как сказала министр образования, она будет готова в ноябре. В программе будут определены конкретные сроки — самое позднее к 2035 году школы перейдут на эстонский язык обучения. Единственная надежда Центристской партии состоит в том, что до 17 октября, когда состоятся выборы в местные органы власти, в это никто вникать не будет.
Говорить о том, что одна правительственная партия хочет перехода на эстонский язык обучения, а другая — нет, также неверно.
Коалиционный договор подписан ВСЕМИ представителями Центристской партии в Рийгикогу. Это факт, а не моя интерпретация. В этом может убедиться каждый житель Эстонии, прочитав оригинальный текст коалиционного договора и стенограммы заседаний Рийгикогу (например, в этот понедельник министр образования подтвердила, что не позднее 2035 года произойдет переход на эстоноязычное образование, и она активно занимается его подготовкой).
Коалиционный договор, разумеется, был одобрено руководством и руководящими органами Центристской партии, в которую входят все те же политики Центристской партии, которые утверждают нам, что такого соглашения нет и что они против него. Конечно же, оно есть, и они были за него.
Так что говорить о защите или ”ликвидации” русских школ на этих выборах больше нет смысла. И особенно нет смысла говорить об этом в контексте выборов в горсобрание Таллинна.
На выборах в Таллинне ”русская” карта уже не будет играть такой большой роли, как раньше. Более важными станут совсем другие вопросы: ремонт и строительство дорог, безопасное и комфортное городское пространство для всех, будущее социальных и медицинских услуг, создание рабочих мест и поддержка экономического роста, благосостояние пенсионеров и так далее.
И на этот раз русскоязычные избиратели выберут разные партии: одни по-прежнему будут голосовать за центристов, другие предпочтут социал-демократов, EKRE, а некоторые, вероятно, даже выберут Партию реформ.
И это хорошо. Таллинн от этого только выиграет. Хватит зарабатывать голоса, настраивая людей разных национальностей друг против друга.