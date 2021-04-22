Верный и жизнелюбивый. Друзья вспоминают умершего от коронавируса 37-летнего Григория Сенькива
21 апреля от коронавируса умер Григорий Сенькив, глава Центра информации о безопасности и обороне. По словам его близких, в больницу он попал в конце марта. 1 апреля его подключили к ИВЛ, с этого момента и до самой смерти его состояние было стабильно тяжелое. Аппарат ИВЛ был подключен к нему 20 дней, врачи старались делать все, что было в их силах. Но, к сожалению, 21 апреля Григорий скончался. Ему было всего 37 лет. Без папы остался маленький ребенок, который родился прошлой осенью.
Его коллеги обращают внимание, что Григорий до того, как заразился коронавирусной инфекцией, был абсолютно здоров и никогда ни на что не жаловался. О его принадлежности к какой-либо из групп риска им не известно.
"Похоже, что реакция на коронавирусную инфекцию очень индивидуальна", — строят догадки они.
RusDelfi попросил его коллег и друзей рассказать, чем занимался Григорий.
”Григорий родился в небольшом городе Кивиыли на Северо-Востоке Эстонии, где окончил Русскую Гимназию г. Кивиыли в 2002 году. В школьные годы увлекался изобразительным искусством и бальными танцами, а в гимназических классах возглавил ученическое самоуправление. Уже тогда стал вести активную общественную жизнь, поскольку был неравнодушен к социальным и политическим проблемам как своего родного региона, так и Эстонии в целом”, — рассказывает его друг, коллега по Центру информации о безопасности и обороне Дмитрий Теперик.
Все его друзья и знакомые выделяют жизнелюбие Григория. Он любил помогать и работать. В том числе, уже после переезда в Таллинн, продолжал заниматься родным Ида-Вирумаа.
”Григорий был очень инициативным общественным деятелем, который посвящал много своего времени и энергии образовательным проектам, как в Эстонии, так и за рубежом. Особенной благодарности заслуживает его подвижнический труд на Северо-Востоке, откуда он сам был родом. Григорий много сделал для того, чтобы в школах Ида-Вирумаа появились предметы по выбору, связанные с государственной обороной, у школьников была возможность участвовать в разнообразных интересных проектах, общаться со своими сверстниками по всей стране. Он многие годы посвятил этой деятельности и внёс большой вклад в развитие образования в регионе”, — подчеркивает юрист Евгений Криштафович.
Помимо развития Ида-Виру, Григорий активно участвовал в международных проектах. ”Наведение мостов и международное сотрудничество — другое важное направление его работы. Помимо британцев и других союзников по НАТО, Григория также по праву считают другом Украины за его вклад в развитие гражданского общества в этой стране по программе ”Resilient Ukraine”. У Григория очень хорошо получалось располагать к себе и к друг другу самых разных людей и объединять усилия”, — вспоминает его коллега и ученик Владислав Велижанин.
Как он добавил, от Гриши он получил множество самых разных знаний и навыков: начиная от того, как расставить палатку на ярмарке и заканчивая ведением бухгалтерского учета в НКО. ”Это в дополнение к специализированным знаниям о безопасности и обороне, которые я почерпнул на множестве экспертных встреч, куда он меня приглашал”, — добавил Владислав.
В 2016 году, будучи журналистом ”Радио 4” Артур Аукон ездил с Григорием и Дмитрием Тепериком по Украине — проводили социологическое исследование мотивации добровольцев. ”Очень трудолюбивый был. И увлеченный всеми вопросами, которые касались обороны и безопасности”, — говорит Аукон.
В 2011 году Теперик и Сенькив организовали программу SinuRiigiKaitse, в рамках которой молодые русскоязычные люди могли посещать воинские части и участвовать в образовательных семинарах. А одна из целей была укрепить социальную сплоченность и национальную стойкость.
Безопасность и оборона — главные темы работы и исследований Григория. Именно этому он и посвятил свою жизнь в Центре информации о безопасности и обороне (NCDSA), директором которого являлся с 2015 года.
Григория с полной уверенностью можно назвать защитником Эстонии. ”Он помогал русскоязычным жителям Эстонии почувствовать себя полноценными жителями нашей страны, приглашая всех защищать наш общий дом. Я уверен, что это было его искреннее устремление, и хотя он никогда не искал славы, считаю уместным представить его к государственной награде за вклад в безопасность и сплоченность общества. Невероятно жаль, что при таких обстоятельствах”, — ответил Велижанин.
"Настоящие друзья, как и герои, живы, пока мы о них помним и продолжаем их дело — Григорий навсегда с нами в нашей светлой памяти", — заключил Дмитрий, который дружил с Григорием 25 лет.
RusDelfi выражает соболезнования родным и близким.