От коронавирусных осложнений скончался глава Центра информации о безопасности и обороне Григорий Сенькив. Ему было 37 лет

Начиная с 2015 года Григорий Сенькив возглавлял Центр информации о безопасности и обороне (NCDSA), в задачи которого входит повышение осведомлённости русскоязычных жителей Эстонии о профильной области и анализ отношения русскоязычного населения страны в отношении сферы обороны и безопасности.

С 2011 Григорий Сенькив руководил образовательной программой SINU RIIGI KAITSE по популяризации срочной службы и Сил обороны Эстонии. В 2012-2015 параллельно с активной гражданской деятельностью Григорий повышал свои профессиональные навыки и прикладные знания, работая специалистом по коммуникации в одном из крупнейших холдинге стран Балтии.

В 2016 году совместно с командой единомышленников Григорий основал школу Resilience League по информационной и психологической стойкости. Областью профессиональных и исследовательских интересов Григория являлась дерадикализация и сплочённость общества, сообщается на странице ведомства.