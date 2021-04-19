Поиски пропавшего 26-летнего мужчины расширены на два региона Эстонии

В воскресенье поступила информация, что Карела видели в Лаагри (Харьюмаа). А с вечера воскресенья несколько человек сообщили из Южной Эстонии, что похожий на Карела человек голосовал на обочине дороги в Пылвамаа и Вырумаа. Эта информация проверяется.

Если у кого-либо есть информация о местонахождении изображенного на фотографии мужчины, просьба позвонить по телефону 6616 776. При необходимости гарантируется анонимность.

Исходя из имеющейся информации его жизни может угрожать опасность!

Приметы Карела:

рост 181 см,

телосложение среднее-худощавое ,

волосы короткие, светло-русые,

цвет глаз зеленый,

в черной куртке типа парка с капюшоном (фото 2-3),

темные брюки и светло-коричневые сапоги (фото 5),

у него солнцезащитные очки и темный рюкзак (фото 2-3),

особенность — эмблема LUHTA EXPEDITION на левом рукаве куртки.