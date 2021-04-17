Карела, пропавшего в четверг, в последний раз видели в торговых центрах. Полиция просит помощи(4)
Последний раз Карел был дома позавчера утром около 6.50, после чего он направился пешком на работу, где, однако, не появился. Родным молодого человека последний раз удалось связаться с ним вчера ранним утром в 4.48, после чего телефон мужчины был отключен. Ранее Карел таким образом из дома не уходил.
Мужчина высокого роста и спортивного телосложения. У него короткие волосы и борода. Покидая дом, Карел был одет в темную куртку и темные брюки, с собой у него была темная сумка.
Исходя из известной информации его жизни может угрожать опасность!
Описание Карела:
- рост 181 см,
- телосложение среднее-худощавое ,
- волосы короткие, светло-русые,
- цвет глаз зеленый,
- в черной куртке типа парка с капюшоном (фото 2-3),
- темные брюки и светло-коричневые сапоги (фото 5),
- у него солнцезащитные очки и темный рюкзак (фото 2-3)
- особенность — эмблема LUHTA EXPEDITION на левом рукаве куртки.
Полиция просит всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местоположении, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112 или просим Карела самого связаться с близкими.
При необходимости мы гарантируем Вашу анонимность!