Карела, пропавшего в четверг, в последний раз видели в торговых центрах. Полиция просит помощи

Карель

Благодаря отзывчивым людям мы получили подтверждение информации о том, что Карел был в торговых центрах, расположенных по адресу: Таллинн, Лаагри, Пярну манте 558, 15 апреля о 09.30. Одной из возможных версий его будущего направления по-прежнему остается район Турба (Turba) . Просим всех, кто видел молодого человека на фотографии в четверг около 10 часов, на Пярнуском шоссе в районе Баухоф-Максимаркет (Bauhof-Maksimarket) или на железнодорожной станции Лаагри, НЕМЕДЛЕННО сообщить об этом на информационную линию 661 6776 SA Kadunud 24 /7.