Как быть, если вы считаете, что правление с вас несправедливо взимает деньги, а судиться возможности нет?

Тогда пенсионерки поехали в Нарву к юристу. И тот сказал, что не за десять, конечно, лет, но за три года должны все же деньги вернуть.

”У них свои законы! — вздыхают пенсионерки. — 10 лет сдирали с людей деньги за метраж лоджий, и всё прекрасно! А когда выяснилось, что это было незаконно, то правление сообщило, что не считает, что собственникам причинили ущерб! А мы считаем, что нам нанесли огромный материальный ущерб. От 230 до 350 евро за 10 лет. Конечно, для членов правления это не деньги, а для пенсионеров — большие суммы. Но на наши неоднократные просьбы о возврате денег получали от председателя отказ: ”Никаких перерасчетов. Ответ окончательный”.

Они недоумевают: как так может быть, что правление не знает законов о КТ, не изучает и не понимает их?

”Вопрос о перерасчете в повестку собрания не был даже включен! — возмущаются они. — На собрании выяснилось, что правление не знало, что площадь лоджий и балконов не входит в площадь квартиры. Вся Эстония знает, а правление КТ Viru, 33, не знает. Знакомые из соседних домов потешаются над нашим домом!”

На собрании, говорят они, обсудили вопрос о ”неправильных начислениях сумм по содержанию дома и в ремонтный фонд с общей площади”.

”Правление сообщило, что рассмотрение вопроса выносится на обсуждение общего собрания 24.10.2019, — рассказывают женщины. — Но что тут обсуждать-то? Есть закон! Нужно просто исправить свои ошибки”.

А дело было так: после прочтения статьи собственники квартир узнали, что с 2009 по 2019 год им, оказывается, неверно начисляли квартплату, и они написали заявления в правление КТ с просьбой перестать учитывать площади лоджий при начислении ремонтного фонда и вернуть несправедливо начисленные и изъятые деньги.

”В вашей газете была статья об аналогичном случае, — говорят женщины. — Спасибо вам за нее! На основании этой статьи мы и решились отстаивать свои права. Только не получается. Мы пенсионеры, на суды у нас денег просто нет. А у нашего правления совести нет”.

”А еще он спросил: ”Что же такое у вас творится в КТ? Почему вы не переизберете правление?” — рассказывают женщины. — Мы объяснили, что в доме очень много пенсионеров, вот правление и обдуривает стариков много лет и много раз. На собраниях многие люди даже не понимают, за что они голосуют! И мы считаем, что эти суммы, незаконно с нас изъятые, надо взыскать с правления КТ, так как они являются виновниками беззакония. Но правление ни в какую не хочет их возвращать”.

Сосед ворует у соседа

Ситуация осложняется и тем, что в их доме в однокомнатных квартирах балкончик метровый, а в двухкомнатных квартирах — лоджии по 4,5 кв. метра.

”И когда взносы в ремонтный фонд составляют 1 или 1,1 евро с метра, то это очень ощутимо! — говорят пенсионерки. — Получается, что у нас в товариществе сосед обворовывает соседа. А правление это поощряет. К тому же в КТ нет ревизионной комиссии, правление все время заказывает аудит. А заключения аудитора исключительно положительные, как под копирку, уже много лет. И начисления у нас в доме, оказывается, всегда правильные: и с лоджиями, и без лоджий — все по закону”.

Весной из-за Covid-19, рассказывают они, в их доме провели ”бумажное собрание”.

”Правление подняло тарифы на содержание дома и решило заказать какой-то проект, — говорят пенсионерки. — С каждой квартиры по 5,90 евро в течение года. Мы решили не платить за него. В бюллетенях мы записали своё особое мнение. И не платим. Ведь если нам — никаких перерасчетов, то и мы не будем оплачивать хотелки правления”.

Но проект, отмечают женщины, уже заказан! И платить за него надо. Однако они предлагают сделать взаимозачет.