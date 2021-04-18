Как быть, если вы считаете, что правление с вас несправедливо взимает деньги, а судиться возможности нет?(6)
Жительницы дома Ольга Ильченко, Ольга Лапина и Ольга Лобанова рассказывают, что о незаконных поборах они узнали случайно, в 2019 году.
”В вашей газете была статья об аналогичном случае, — говорят женщины. — Спасибо вам за нее! На основании этой статьи мы и решились отстаивать свои права. Только не получается. Мы пенсионеры, на суды у нас денег просто нет. А у нашего правления совести нет”.
Закон не писан и не читан
А дело было так: после прочтения статьи собственники квартир узнали, что с 2009 по 2019 год им, оказывается, неверно начисляли квартплату, и они написали заявления в правление КТ с просьбой перестать учитывать площади лоджий при начислении ремонтного фонда и вернуть несправедливо начисленные и изъятые деньги.
”Правление сообщило, что рассмотрение вопроса выносится на обсуждение общего собрания 24.10.2019, — рассказывают женщины. — Но что тут обсуждать-то? Есть закон! Нужно просто исправить свои ошибки”.
На собрании, говорят они, обсудили вопрос о ”неправильных начислениях сумм по содержанию дома и в ремонтный фонд с общей площади”.
”Вопрос о перерасчете в повестку собрания не был даже включен! — возмущаются они. — На собрании выяснилось, что правление не знало, что площадь лоджий и балконов не входит в площадь квартиры. Вся Эстония знает, а правление КТ Viru, 33, не знает. Знакомые из соседних домов потешаются над нашим домом!”
Они недоумевают: как так может быть, что правление не знает законов о КТ, не изучает и не понимает их?
”У них свои законы! — вздыхают пенсионерки. — 10 лет сдирали с людей деньги за метраж лоджий, и всё прекрасно! А когда выяснилось, что это было незаконно, то правление сообщило, что не считает, что собственникам причинили ущерб! А мы считаем, что нам нанесли огромный материальный ущерб. От 230 до 350 евро за 10 лет. Конечно, для членов правления это не деньги, а для пенсионеров — большие суммы. Но на наши неоднократные просьбы о возврате денег получали от председателя отказ: ”Никаких перерасчетов. Ответ окончательный”.
Тогда пенсионерки поехали в Нарву к юристу. И тот сказал, что не за десять, конечно, лет, но за три года должны все же деньги вернуть.
”А еще он спросил: ”Что же такое у вас творится в КТ? Почему вы не переизберете правление?” — рассказывают женщины. — Мы объяснили, что в доме очень много пенсионеров, вот правление и обдуривает стариков много лет и много раз. На собраниях многие люди даже не понимают, за что они голосуют! И мы считаем, что эти суммы, незаконно с нас изъятые, надо взыскать с правления КТ, так как они являются виновниками беззакония. Но правление ни в какую не хочет их возвращать”.
Сосед ворует у соседа
Ситуация осложняется и тем, что в их доме в однокомнатных квартирах балкончик метровый, а в двухкомнатных квартирах — лоджии по 4,5 кв. метра.
”И когда взносы в ремонтный фонд составляют 1 или 1,1 евро с метра, то это очень ощутимо! — говорят пенсионерки. — Получается, что у нас в товариществе сосед обворовывает соседа. А правление это поощряет. К тому же в КТ нет ревизионной комиссии, правление все время заказывает аудит. А заключения аудитора исключительно положительные, как под копирку, уже много лет. И начисления у нас в доме, оказывается, всегда правильные: и с лоджиями, и без лоджий — все по закону”.
Весной из-за Covid-19, рассказывают они, в их доме провели ”бумажное собрание”.
”Правление подняло тарифы на содержание дома и решило заказать какой-то проект, — говорят пенсионерки. — С каждой квартиры по 5,90 евро в течение года. Мы решили не платить за него. В бюллетенях мы записали своё особое мнение. И не платим. Ведь если нам — никаких перерасчетов, то и мы не будем оплачивать хотелки правления”.
Но проект, отмечают женщины, уже заказан! И платить за него надо. Однако они предлагают сделать взаимозачет.
”Пусть тогда они вернут нам несправедливо содранные с нас деньги за лоджии, и мы оплатим взносы за этот проект, — предлагают пенсионерки. — Пусть деньги, изъятые за приписанный метраж за три года, пойдут тогда на погашение долга. Однако правление грозит нам пенями в размере 0,024 процента за день. А нам правление разве не должно выплатить пени за свои долги? Столько лет пользуются нашими переплаченными деньгами. Мы согласны и на 0,02 за день. Почему мы должны позволять обирать нас и молчать?”
Но как это правильно сделать? Пенсионеркам сказали, что надо высчитать точно и, указав сумму долга в заявлении на перерасчет, отдать заявление правлению и бухгалтеру.
”Но бухгалтер никаких заявлений не принимает, — вздыхают они. — А правление просто отмахивается от нас. Помогите нам, пожалуйста. Может, благодаря тому, что об этом кошмаре узнает общественность, справедливость восторжествует и нам вернут наши кровные деньги? Мы боимся, что это никогда не кончится. Мы хотим понять, что можно сделать, чтобы вернуть деньги за приписанный метраж хотя бы за 3 года”.
Однако председатель правления данного дома Магафура Беляева говорит: ”Деньги в общем котле, в этом доме много аварийных работ, так что все пойдет в дело. И правление здесь ничего не решает. Было общее собрание собственников, они решили перерасчет не делать. Ведь если возвращать, то всем. И люди были с этим не согласны. Мы тоже консультировались с юристом, он сказал, что как собственники решат, так и будет. За проект они не платят, а мы ведь можем на них в суд подать. У меня три дома, в каждом из них есть такие люди, которые недовольны, но в первый раз вижу, чтобы настолько были упорными”.
Она добавляет, что у них в апреле будет дистанционное собрание, и она может поднять опять этот вопрос.
”Если народ решит, что надо вернуть, то вернем”, — говорит она.
Выход есть
Юрист Данил Липатов Progressor Õigusbüroo говорит, что если правление или бухгалтер заявления не принимает, то собственники квартир могут написать заявление на электронную почту товарищества или отправить правлению заказным письмом.
”В заявлении следует написать, что на такую-то сумму (им надо точно подсчитать, сколько они переплатили за три года, и четко эту сумму указать) они хотят сделать перерасчет или взаимозачет, — говорит юрист. — И хотят за счет этой суммы уменьшить свою квартплату или какие-то целевые взносы. Эту сумму можно попросить раскидать на год или какой-то другой срок, чтобы каждый месяц счета за квартиру были именно на столько денег меньше”.
И дальше, говорит юрист, есть два варианта: правление КТ акцептирует это предложение или не акцептирует. Если ответ положительный — хорошо, если предложение не будет одобрено, а собственники квартир все равно оплачивают ровно столько, сколько они указали в заявлении, может возникнуть долг.
И тут тоже есть два варианта: правление КТ обращается в суд против пенсионерок или не обращается. Если не обращается — хорошо, если обращается, то жители дома в суде могут рассказать, с чего все началось, что с них незаконно взыскивали деньги с лоджий, что они
просили сделать перерасчет или взаимозачет, но правление отказалось идти им навстречу. И тогда уже суд будет подробно разбирать правомерность действий правления.