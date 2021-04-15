Ааб о переводе образования на эстонский язык: зачем вламываться в открытую дверь? Процесс уже идет

”Сейчас мы занимается разрешением коронакризиса и планом вакцинации. У нас особо не было времени на обсуждение этой темы, но, конечно же, мы продолжаем делать то, о чем мы договорились”, — ответила премьер-министр Кая Каллас.

Министр государственного управления Яак Ааб в свою очередь сказал, что было решено заниматься вопросом по существу, без принятия формальных решений и озвучивания формальных сроков. ”Всем известно, что в последние годы русские дети и родители сами переходят с желанием учиться в эстонской школе как эстонскому языку, так и на эстонском, — заявил он. — Ровно таким же образом в русскоязычных школах все больше учатся на эстонском языке и больше учат эстонский язык”.

Ааб дал понять, что планы могут быть какие угодно, но если нет ресурсов для их воплощения, то приходится исходить из реальности. ”Проблема в том, что мы не можем обеспечить это ресурсами. Желание намного сильнее. Именно по этой причине мы говорим о ”работе по существу” и о плане, который поддержал бы это желание”. По словам министра, через несколько лет можно будет увидеть, сколько детей уже совершили естественный переход на обучение на эстонском языке. Нет необходимости требовать от политиков формального плана. ”Зачем вламываться в открытую дверь? Этот процесс уже идет. В последние годы все более быстрыми темпами. Мы должны просто поддержать его конкретными действиями. И эта договоренность имеется”, — заключил министр.

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