ВИДЕО | Нынешних темпов снижения заболеваемости недостаточно для открытия страны. Министры рассказали о новых решениях

В пресс-конференции приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр сельской жизни Урмас Круузе и министр здоровья и труда Танель Кийк.

Кая Каллас сказала в начале пресс-конференции, что на этой неделе правительство собиралось несколько раз и соберется еще завтра. Корме коронавируса, есть и другие требующие обсуждения вопросы, в том числе государственная стратегия бюджета.

Она отметила, что все жители Эстонии ждут смягчения ограничений. К сожалению, заболеваемость хоть и снижается, но не такими быстрыми темпами, какими хотелось бы, поэтому сейчас ослаблять правила было бы неправильно. Если поспешить, не исключено, что потом придется закрывать страну снова.

Яак Ааб также подчеркнул, что, несмотря на коронакризис, у правительства много и другой работы. Что касается эпидемиологической ситуации, то научный совет пока не рекомендовал смягчать ограничения и посоветовал вернуться к обсуждению на следующей неделе. ”Во вторник состоится основательное обсуждение. Скорее всего, будут приняты и конкретные решения. В любом случае смягчение будет происходит поэтапно”, — подчеркнул министр.

Танель Кийк сообщил, что скоро можно будет подтверждать статус иммунизации через дигитальную справку, чтобы не было необходимости в бумажных документах. Это важный шаг на пути к возврату к нормальной жизни, поскольку свободное передвижение очень важно, но оно должно быть и безопасным. Падение заболеваемости радует, и это заслуга всех жителей Эстонии. ”Надеемся, что эта тенденция продолжится”, — сказал министр. Он выразил надежду на то, что летние месяцы пройдут для нас более свободно. Скорее всего, в конце апреля можно будет смягчить ограничения.

Смотрите запись пресс-конференцию с синхронным переводом на русский язык!