Департамент здоровья: за сутки прибавилось 572 случая заражения коронавирусом, умерли семь человек(51)
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 305 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 248 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 82, в Ляэне-Вирумаа — 28, в Вильяндимаа — 27, в Пярнумаа — 26, в Тартумаа — 16 и в Рапламаа — 15 новых положительных тестов. В Пылвамаа прибавилось 11, в Йыгевамаа, Ярвамаа и Ляэнемаа — по 10, в Вырумаа — восемь, на Хийумаа, Сааремаа и в Валгамаа — по два новых случая заражения. У 18 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 653,4 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 13,4%.
По состоянию на утро 15 апреля в больницах находится 506 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 61 пациент, из которых на управляемом дыхании 46 человек.
Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 44. Домой выписали 44 человека, 13 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.
В стационарном лечении нуждались 6,7% от общего количества больных, на прошлой неделе госпитализировали 416 человек. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 69 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 395 человек (78%).
За сутки умерло семь зараженных коронавирусом — 41-летний мужчина, 57-летний мужчина, 61-летние мужчина и женщина, 69-летний мужчина, 71-летний мужчина и 83-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1064 зараженных коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 6 445 историй болезни COVID-19 с 6 193 пациентами.
По состоянию на 15 апреля выздоровело 99 096 человек. Из них история болезни 66 585 человек (67,2%) завершена, у 32 511 человек (32,8%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено более 1 214 411 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 116 200 (9,6% от общего количества тестов).
За сутки ввели 7 231 дозу вакцины, прививки сделаны в общей сложности 268 428 людям, из которых 77 719 получили обе дозы. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 53%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы на Хийумаа, в Ляэнемаа, Тартумаа, Ярвамаа, Рапламаа, Йыгевамаа и на Сааремаа.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.