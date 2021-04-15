Каллас о ситуации у границ Украины: мы очень пристально наблюдаем за действиями России

”То, что происходит у границ Украины, вызывает серьезное беспокойство”, — заявила премьер-министр Кая Каллас. Она добавила, что Эстония постоянно находится в этом вопросе на связи с украинскими союзниками и союзниками по НАТО.

Каллас сказала, что Эстония могла бы поднять тему на заседании Совета безопасности ООН, и сейчас проводятся соответствующие консультации с украинской стороной. ”Мы всегда поддерживали Украину, когда это было необходимо”.

Глава правительства сказала, что сложившаяся ситуация напрямую не сказывается на организации обороноспособности Эстонии, но ”мы будем очень пристально наблюдать за действиями России: какие будут ее следующие шаги, каковы возможные результаты, надо ли нам готовить ответные шаги и усиливать собственную оборону”. По словам премьера, сейчас необходимости в конкретных действиях нет, но следует продолжать наблюдать за ситуацией.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.