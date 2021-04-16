ЧИТАТЕЛИ RUSDELFI | "Есть еще такие страны, где при наличии у родителей гражданства данной страны ребенку дают гражданство гуманоида?"

Ситуация вызвала возмущение у некоторых солидарных с героем публикации читателей. Публикуется с незначительными пунктационными и орфографическими правками.

Natalja Partyka:

Ну зачем такие препоны создавать людям? Да пусть будет хоть несколько гражданств, лишь бы человек был законопослушным в той стране, в которой проживает. А как жалко тех людей, которые живут с серыми паспортами, т.е. без гражданства. Время идет и нужно менять законы. Еще Хемингуэй говорил, что нет такого уголка на земном шаре, где бы не проживал эстонец. Мы все уже должны стать гражданами Мира.

Людмила Жирнова:

Поэтому и надо по закону двойное вводить, в таких случаях, когда сложно что-то поменять. Никому от этого хуже не будет. Хороший гражданин никому не обуза.

Некоторые комментаторы не поддержали решение подавать на государство в суд и посоветовали для начала разобраться со своей страной.

Сандра Николаевна:

А причём тут наше государство, права для всех одни, надо на своё государство в суд подавать.

Есть и те, кто вспомнил и про лиц без гражданства.

Аксана Ралф:

Пол-Эстонии без гражданства и ничего, живут. А парень - молодец. Пусть добивается. Таких редко встретишь. Наверно, менталитет поменялся с годами.

Катюха Иванова:

У меня у папы и мамы эст гражданство, мне не дали. Я экзамен сдавала. Я не знаю, может еще есть какие страны , где при наличии у обоих родителей гражданства данной страны ребенку дают гражданство гуманоида.

Некоторые делились своими историями получения гражданства, которые оказались менее драматичными и более благополучными.

Клава Квакина:

А мне дали. Сдала экзамен и дали. И очень быстро. В течении 3 недель. Хотя некоторые и полгода ждали.

Ну и конечно, не обошлось без иронии.

Татьяна Фелбингер:

Не ту жену себе выбрал! Если бы женился на эстонке то давно бы получил гражданство по жене!