ЧИТАТЕЛИ RUSDELFI | "Есть еще такие страны, где при наличии у родителей гражданства данной страны ребенку дают гражданство гуманоида?"(44)
Ситуация вызвала возмущение у некоторых солидарных с героем публикации читателей. Публикуется с незначительными пунктационными и орфографическими правками.
Natalja Partyka:
Ну зачем такие препоны создавать людям? Да пусть будет хоть несколько гражданств, лишь бы человек был законопослушным в той стране, в которой проживает. А как жалко тех людей, которые живут с серыми паспортами, т.е. без гражданства. Время идет и нужно менять законы. Еще Хемингуэй говорил, что нет такого уголка на земном шаре, где бы не проживал эстонец. Мы все уже должны стать гражданами Мира.
Людмила Жирнова:
Поэтому и надо по закону двойное вводить, в таких случаях, когда сложно что-то поменять. Никому от этого хуже не будет. Хороший гражданин никому не обуза.
Некоторые комментаторы не поддержали решение подавать на государство в суд и посоветовали для начала разобраться со своей страной.
Сандра Николаевна:
А причём тут наше государство, права для всех одни, надо на своё государство в суд подавать.
Есть и те, кто вспомнил и про лиц без гражданства.
Аксана Ралф:
Пол-Эстонии без гражданства и ничего, живут. А парень - молодец. Пусть добивается. Таких редко встретишь. Наверно, менталитет поменялся с годами.
Катюха Иванова:
У меня у папы и мамы эст гражданство, мне не дали. Я экзамен сдавала. Я не знаю, может еще есть какие страны , где при наличии у обоих родителей гражданства данной страны ребенку дают гражданство гуманоида.
Некоторые делились своими историями получения гражданства, которые оказались менее драматичными и более благополучными.
Клава Квакина:
А мне дали. Сдала экзамен и дали. И очень быстро. В течении 3 недель. Хотя некоторые и полгода ждали.
Ну и конечно, не обошлось без иронии.
Татьяна Фелбингер:
Не ту жену себе выбрал! Если бы женился на эстонке то давно бы получил гражданство по жене!