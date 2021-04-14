Проживший десять лет в Эстонии сириец подает в суд на государство за отказ предоставить ему гражданство

Все упирается в то, что граждане Эстонии не могут быть гражданами другой страны. Однако в данном случае Мохаммед Дибоут просто не может отказаться от сирийского гражданства, хоть и хочет это сделать. Гражданства Сирии лишают лишь в исключительных случаях по решению правительства, только лишь желания самого человека недостаточно.

”Ни один из сирийских чиновников не ответил на запрос. Я как письменно, так и по телефону просил, чтобы Сирия лишила меня гражданства”, — рассказал мужчина. С 2019 года он ходатайствовал о гражданстве ЭР, но Департамент полиции и погранохраны оставлял его ходатайство без рассмотрения ввиду наличия гражданства другой страны.

В начале апреля с помощью Эстонского центра по правам человека мужчина подал жалобу в Таллиннский административный суд. По сообщению центра, сириец исполнил все зависящие от него условия для получения гражданства и готов взять на себя как права, так и обязанности гражданина.

”Я прожил в Эстонии десять лет и хочу остаться здесь, поскольку все важные для меня вещи — семья, работа и будущее — находятся в Эстонии. В Эстонии я чувствую себя свободным. Если бы у меня было гражданство Эстонии, я бы мог строить долгосрочные планы: думать о расширении бизнеса и путешествиях с семьей. К сожалению, этого мы не делали уже давно, поскольку мой сирийский паспорт уже недействителен, ”, — говорит Дибоут.

Мохаммед и уроженка Таллинна Таня влюбились друг в друга во время учебы в Санкт-Петербурге. В 2007 году они поженились в Тарту, где жила Таня, и с 2011 году Дибоут на основании вида на жительства постоянно проживает с семьей в Эстонии. Он получил в Таллинском училище обслуживания профессию кондитера, открыл свою фирму, выучил эстонский язык. В семье подрастает семилетний сын.