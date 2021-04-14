В этом году телефонные мошенники опустошили счета жителей Эстонии на 380 000 евро. Многие были обмануты дважды!(9)
Больше всего случаев было зарегистрировано в Харьюмаа – почти 60, в Ида-Вирумаа было 20 случаев, пострадавшие были также в Тартуском, Валгаском и Ляэне-Вирумааском уездах.
13 апреля два таких случая были зарегистрированы в Таллинне. В одном случае мошенники представились сотрудниками банка SEB, в другом LHV банка. В обоих случаях жертв попросили сообщить данные, в том числе мошенник, звонивший якобы из SEB банка, спросил у жертвы данные о его счете в Swedbank. Ущерб составил соответственно 8800 и 2500 евро.
Вчера также сообщили полиции, что 12 апреля 63-летнему жителю Нарвы позвонил человек, представившийся сотрудником Swedbank и попросил подтвердить банковской перевод. В результате со счета мужчины пропало около 3650 евро.
Для выяснения всех обстоятельств возбуждены уголовные дела о по статье о мошенничестве.
Следователь по особым делам криминального бюро Пыхьяской префектуры Маргус Семенов рассказал, что мошенники по-прежнему звонят жителям Эстонии как от имени банка, так и с предложениями выгодно вложить деньги в акции, биткойны и пр.
"Большинство пострадавших от "инвестирования" реагировали на рекламу подобной услуги в интернете или сами искали информацию, как заработать на инвестициях", – рассказал Семенов. Но за первые три месяца этого года, по словам Семенова, было зарегистрировано семь случаев, когда люди соглашались на такое предложение, поступившее по телефону.
Еще в семи случаях за тот же период люди стали жертвами мошенников во второй раз – в пяти случаях мошенники позвонили и предложили помощь в возвращении потерянных денег, еще в двух случаях люди нашли контакты таких "фирм" самостоятельно в интернете. Попытки вернуть потерянные деньги обернулись общим ущербом более чем в 12 700 евро.
Например, 47-летний житель Харьюмаа увидел в интернете предложение торговать на рынке акций. С рекламы по ссылке он вышел на сайт Fastrading.com и создал аккаунт. После этого с ним связались по телефону и он, согласно инструкциям, заплатил 250 евро. Когда мужчину стали подстрекать к тому, чтобы установить на компьютер TeamViewer, это показалось мужчине подозрительным. Пострадавший попытался вернуть свои 250 евро, но это не удалось.
"В данном случае человек поступил правильно. 250 евро тоже нельзя назвать маленькой суммой, но в данном случае все могло бы закончиться еще большим ущербом. Любое инвестирoвание, даже через реальные фирмы, связаны с риском – можно потерять, но можно и преумножить капитал. Но в случаях, когда кто-то неизвестный пытается получить доступ к вашему компьютеру через TeamViewer или AnyDesk, сразу становится ясно, что это мошенничество и здесь деньги можно только потерять, – сказал Семенов. – Когда мы даем чужим людям доступ к своему компьютеру через TeamViewer или AnyDesk, это равнозначно тому, что мы уйдем из дома, оставив окна и двери нараспашку“.
К сожалению, нe существует посторонних людей, которые заинтересованы в том, чтобы вы стали богаче и ваше благосостояние удвоилось или даже утроилось. Иначе все уже были бы миллионерами, “ – добавил Маргус Семенов.
Например, вчера полиции поступило сообщение, что в конце 2020 года проживающий в волости Мульги мужчина получил звонок с предложением быстро заработать. По просьбе позвонившей женщины пострадавший установил на компьютер программу, позволяющую дистанционный доступ к компьютеру. В течение какого-то времени мужчина делал переводы и создавалось впечатление, что он преумножил вклад. После того, как он вложил 40 000 евро, мужчина захотел забрать деньги. Когда это оказалось невозможным, он понял, что его обманули.
Также надо быть осторожным по отношению объявлений, предлагающих кредиты под выгодный процент или на более гибких условиях, чем предлагают действующие в Эстонии банки и финансовые учреждения. 46-летняя женщина из Кохтла-Ярве нашла в социальной сети Facebook выгодное предложение о выдаче кредита. Под предлогом того, что за кредит надо заплатить страховку и другие поборы женщина заплатила 600 евро. Когда у женщины начали требовать дополнительные деньги, она поняла, что это мошенничество и обратилась в полицию.
Как защититься от мошенничества?
∙ Поступил подозрительный звонок? Положите трубку.
∙ Не устанавливайте по просьбе незнакомцев на компьютере программы AnyDesk или TeamViewer.
∙ Не открывайте файлы и ссылки, присланные вам неизвестными людьми.
∙ Не передавайте свои документы и фото документов, PIN-коды, данные кредитной карты чужим людям.
∙ До того, как купить что-то в неизвестном интернет-магазине, проверьте его благонадежность на сайте www.ttja.ee.
∙ Если платите за покупку в интернете кредитной картой, вводите CVC-код (три цифры на тыльной стороне карты) только в знакомых магазинах.
∙ Если вам сообщат от имени банка, что со счетом какие-то проблемы, не передавайте никаких данных. Положите трубку и позвоните в свой банк сами.
Куда обращаться в случае обмана?
∙ О подозрительных звонках и письмах можно сообщить полиции по телефону 612 3000, через сайт cyber.politsei.ee или facebook.com/veebikonstaabel.3
∙ Контакты участковых: politsei.ee/et/piirkonnapolitsei или по номеру 612 3000
∙ Первая психологическая помощь круглосуточно по телефону 116 006 или в чате palunabi.ee
∙ Правовая помощь: juristaitab.ee/ru
∙ Памятка жертвы преступления: just.ee/et/kuriteoohvri-infoleht
∙ Консультации должникам: evnl.ee
∙ Комиссия о спорах между потребителями и предприятиями: komisjon.ee