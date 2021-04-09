Жителю Ласнамяэ грозит 12 лет тюрьмы по обвинению в убийстве жены

На прошедших в четверг судебных прениях прокурор Диана Хелила потребовала приговорить обвиняемого к 12 годам лишения свободы. Адвокат обвиняемого попросил суд расценивать действия своего подзащитного как убийство, совершенное в состоянии аффекта, что должно повлечь за собой и более мягкое наказание. Сам обвиняемый попросил прощения за свое деяние.

"Суд огласит решение 11 мая", — сказала корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане.

Как мы писали ранее, мужчина годами морально терроризировал жену, а когда она решилась на развод, жестоко убил ее. Более подробно история изложена ЗДЕСЬ.

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