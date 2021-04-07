Кровавая расправа в Ласнамяэ: длившееся годами моральное насилие закончилось жестоким убийством

В последний день августа 2020 года Людмила (51), работавшая поваром в отеле Radisson, не вышла на работу. Коллеги позвонили ей, но никто не ответил. Тогда они позвонили ее подруге Инне, которая раньше также работала в отеле, но та тоже ничего не знала. Женщина связалась с сыном Людмилы. Мужчина по работе находился за пределами Таллинна и пообещал вечером, когда вернется, съездить к матери.

Летом 2020 года Людмила решила, что хочет развестись. К тому времени они с Владимиром Кудриным (60) прожили вместе 14 лет. В последние семь лет мужчина нигде не работал. Сидел дома и пил.