Конфликт интересов? Город отозвал международный тендер на строительство Таллиннской больницы

”Задержка с проведением международного тендера может вызвать некоторое отклонение от графика, но в данном случае считаю правильным исключить возникшие сейчас подозрения и объявить новый тендер при первой же возможности после проведения аудита, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Хотя, по сути, конфликта интересов нет, и ни одно предприятие, по нашим данным, не получило конкурентного преимущества, мы считаем очень важным пересмотреть условия тендера и исключить в дальнейшем любые возможные споры на эту тему”.

В ходе проверки команды проекта выяснилось, что в подготовке тендера участвовал специалист, чьи трудовые отношения с прежним работодателем и полномочия как члена правления были завершены еще в ноябре 2020 года, но предприятие изменило данные в коммерческом регистре лишь 23 марта 2021 года. Профиль данного предприятия позволяет ему принять участие в этом тендере.

”Городская служба внутреннего контроля в ходе рутинной проверки работников команды проекта обнаружила опасность возможного конфликта интересов, — уточнил городской секретарь Прийт Лелло. — Хотя нет никаких оснований полагать, что у кого-то из возможных участников в связи с этим возникло конкурентное преимущество, было решено исключить возможность даже потенциального конфликта. Город закажет дополнительный аудит условий тендера на проектирование и в течение десяти дней примет решение об объявлении нового конкурса поставки”.

Срок подготовки основного проекта здания больницы назначен на 2023 год, на основании этого проекта будет проведен тендер на строительство больницы. Предполагаемая стоимость тендера составляет 11 млн евро.

Подготовку к тендеру на проектирование Таллиннской больницы провели в сотрудничестве с Эстонским союзом архитекторов. Участнику конкурса госпоставки нужно будет вместе с ценовым предложением представить оценочной комиссии также концепцию планируемого здания больницы и ландшафтного дизайна, ее качество будет оцениваться отдельной частью предложения.