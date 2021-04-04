Теста и результатов три дня ждут: в Ида-Вирумаа длинные очереди на тестирование и путаница с данными?

Женщина говорит, что это ненормально — так долго ждать: с момента направления на тест до получения результата прошло почти три дня.

”И то, я узнала результат сразу же, как он пришел, потому что постоянно обновляла страничку в Digilugu, — говорит она. — А смс-сообщение от Департамента здоровья с указанием сидеть дома мне пришло только спустя сутки после того, как в Digilugu появился результат. Но бабушки не сидят в Digilugu, они ждут смс или звонка. С 28 февраля по 3 марта — долговато в наше страшное время. Как-то запаздывает у нас информация, нет?”

Помимо очереди на тест удивила ее и путаница в данных: ”Направление я получила 28 февраля. Но в тот день мне не было предоставлено ни единой возможности сделать тест. Я сначала смотрела в интернете, потом позвонила на инфолинию, где отвечают на вопросы касательно тестирования. Там подтвердили, что первое время — только в понедельник, 1 марта, после обеда. В итоге тест я сделала 1 марта в 13.10. В системе же Digilugu время поставлено 1.03. 00.00. А в среду вечером, 3 марта, я получила сообщение от Terviseamet, что мой тест от 28 февраля оказался положительным. Но я не делала 28 февраля тест!”

Она добавляет, что мало кто будет ждать несколько дней, пока ему сделают тест, а также пока придут результаты, все это время ни с кем не контактируя. ”То есть первое указание оставаться дома я получила только 3 марта, когда пришло смс от Департамента здоровья, — говорит Марина. — Если бы я по своей инициативе не самоизолировалась, я бы уже успела отработать — а я работаю с группой риска — два полных дня. Но я сразу же сняла квартиру и стала жить отдельно от семьи, а также перешла на работу из дома. Проблемы с коммуникацией у нашего государства явные. Этим, думаю, и объясняется, что врачи в Нарвской больнице уже бьют тревогу, что мест не хватает и они работают на пределе”.

Она подчеркивает: болезнь уже захватила регион, и ей очень жаль медиков. А также очень жаль, что организация тестирования и оповещения оставляет желать лучшего.