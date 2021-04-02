Теста и результатов три дня ждут. В Ида-Вирумаа длинные очереди на тестирование и путаница с данными?(4)
”Ни в Нарве, ни в Кохтла-Ярве, ни в Силламяэ, ни даже в Раквере не было ни единого номерка, — говорит шокированная женщина. — Только в Харьюмаа. И пришлось ждать, пока меня протестируют, а потом — пока придут результаты. Ответ был положительный”. Однако Synlab и Департамент здоровья заверяют: в Ида-Вирумаа все организовано на высшем уровне, очередей на тестирование нет, получить номерок можно в тот же или на следующий день, а результаты приходят обычно в течение суток. Почему же возникла такая ситуация, разбиралась ”МК-Эстония”.
Женщина говорит, что это ненормально — так долго ждать: с момента направления на тест до получения результата прошло почти три дня.
”И то, я узнала результат сразу же, как он пришел, потому что постоянно обновляла страничку в Digilugu, — говорит она. — А смс-сообщение от Департамента здоровья с указанием сидеть дома мне пришло только спустя сутки после того, как в Digilugu появился результат. Но бабушки не сидят в Digilugu, они ждут смс или звонка. С 28 февраля по 3 марта — долговато в наше страшное время. Как-то запаздывает у нас информация, нет?”
Помимо очереди на тест удивила ее и путаница в данных: ”Направление я получила 28 февраля. Но в тот день мне не было предоставлено ни единой возможности сделать тест. Я сначала смотрела в интернете, потом позвонила на инфолинию, где отвечают на вопросы касательно тестирования. Там подтвердили, что первое время — только в понедельник, 1 марта, после обеда. В итоге тест я сделала 1 марта в 13.10. В системе же Digilugu время поставлено 1.03. 00.00. А в среду вечером, 3 марта, я получила сообщение от Департамента здоровья, что мой тест от 28 февраля оказался положительным. Но я не делала 28 февраля тест!”
Она добавляет, что мало кто будет ждать несколько дней, пока ему сделают тест, а также пока придут результаты, все это время ни с кем не контактируя. ”То есть первое указание оставаться дома я получила только 3 марта, когда пришло смс от Департамента здоровья, — говорит Марина. — Если бы я по своей инициативе не самоизолировалась, я бы уже успела отработать — а я работаю с группой риска — два полных дня. Но я сразу же сняла квартиру и стала жить отдельно от семьи, а также перешла на работу из дома. Проблемы с коммуникацией у нашего государства явные. Этим, думаю, и объясняется, что врачи в Нарвской больнице уже бьют тревогу, что мест не хватает и они работают на пределе”.
Она подчеркивает: болезнь уже захватила регион, и ей очень жаль медиков. А также очень жаль, что организация тестирования и оповещения оставляет желать лучшего.
”Я все эти дни никуда не выходила, так что, думаю, никого не заразила, — говорит Марина. — При этом не все знают, что соцотдел должен помогать в таких ситуациях и приносить продукты. Например, я написала в соцотдел, и со мной связались из Красного Креста и предложили помощь. Будут привозить еду”.
Все ходы записаны
Однако руководитель отдела обслуживания Synlab Карин Калликорм заверяет, что в Ида-Вирумаа все, у кого есть направление, могут сделать тест и на выходных. Например, в Нарве это можно сделать у медиков Corrigo, а в Ахтме — в Ида-Вируской центральной больнице.
Она подчеркивает: ответ Марине пришел в течение 24 часов после тестирования (на самом деле прошло почти 30 часов. — Прим. авт. ). Также на основании записи звонков и отметок в Digilugu специалисты выяснили, что направление от семейного врача Марины пришло им 28 февраля в 9.30.
”С ней в тот же день связались из колл-центра, — заверяют в Synlab. — Она получила номерок на следующий же день и 1 марта в 13.10 сдала тест. На сайте digilugu.ee 2 марта в 19.02 уже появился результат. 3 марта ей также позвонили. И у всего есть цифровой след. Так что специалисты сразу же с ней связались, как получили направление”.
По ее словам, ответ появляется в Digilugu в течение 24–48 часов после тестирования.
”То есть сразу же, как результат подтвердят в лаборатории”, — поясняет она.
Может быть, есть и другие города и уезды, где тоже проблемы с номерками? Калликорм заверяет: при наличии направления, в рамках мониторинга, а также у тех, кто прибыл в Эстонию, по выходным есть возможность сделать тест во всех уездных центрах.
”Можно также сделать платный тест, и эту возможность обычно используют, чтобы путешествовать, — добавляет она. — Платный тест делают во всех крупных городах. Но мы призываем людей сейчас не путешествовать. Ведь видно, что среди тех, кто прибывает из Танзании, Египта и с Канарских островов, выросло количество позитивных тестов”.
”Мы очень гибкие”
Пресс-секретарь Департамента здоровья Имре Каас опровергает информацию о длинных очередях на тестирование в Ида-Вирумаа и о том, что нужно по несколько дней ждать результатов теста.
”Сейчас среднее ожидание результатов составляет 20 часов с того момента, как пробы были отправлены в лабораторию, — говорит он. — Лаборатория подтвердила, что 1 марта вечером пробы были отправлены из Нарвы в Таллинн, ночью было проведено тестирование, и результаты сообщили человеку 2 марта”.
Он поясняет, что нет возможности построить лабораторию в Нарве, поэтому большая часть тестов со всей страны ”стекается” в Таллинн, где их в центральной лаборатории, в отделении молекулярной биологии, и анализируют.
”Нет возможности построить в нескольких местах другие такие же специальные лаборатории с такими же степенями защиты и специальным анализатором, отлаженными процессами, механизмами контроля качества и обученными лаборантами, — заверяет Имре Каас. — Например, в Финляндии центральная лаборатория находится в Хельсинки. И такую модель одной центральной лаборатории используют и в других странах”.
Что же касается номерков, то Каас подчеркивает: количество бесплатных номерков на тестирование с направлением — не фиксировано. И оно зависит от количества направлений.
”Исходя из этого и составляют графики работы тех, кто проводит тестирование, — поясняет он. — Мы очень гибкие в данном случае, и если приходит много направлений на тестирование, то добавляем новые номерки по мере поступления направлений и заявок на бронирование. Ведь вместе с направлением приходит сообщение со ссылкой, перейдя на которую, человек может забронировать время. Или же, если человек этой возможностью не пользуется, ему звонят из колл-центра и предлагают время”.
”Не знаю, никакой гибкости я не ощутила, — говорит Марина. — Мне четко сказали, что ближайшее время на тест — спустя более суток, и нигде больше в тот день тест сделать нельзя”.
Путаницу со временем Имре Каас объясняет так: если на результате указано время 00.00, это говорит о человеческой ошибке того, кто брал пробу. То есть он отметил время так, что оно нечитаемо, или не отметил вообще. Поэтому инфосистема автоматически поставила 00.00, чтобы проба не осталась без анализирования и пациент получил бы результат в обычном порядке.
Что же касается долгого ожидания, то Каас подчеркивает: если человек пошел делать тест, значит, у него были симптомы. Так что он так и так должен был оставаться в самоизоляции.
”Это — вопрос личной ответственности каждого, и в нынешнем кризисе человек не может все время ждать указаний от Департамента здоровья, — добавляет он. — А если будет технический сбой и смс не будут приходить, то это что, будет оправданием ходить везде больным и заражать других? Конечно, нет. И мы можем победить вирус, только если каждый из нас будет вести себя разумно”.