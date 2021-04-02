ВИДЕО | В фокусе полиции и прокуратуры — дилеры, продающие наркотики через мессенджеры

Наркополиция Пыхьяской префектуры отреагировала на происходящее в таких группах анимированным изображением в формате GIF с целью дать покупателям и продавцам сигнал, что продажа имеет последствия, а употребляющие запрещенные вещества люди могут найти помощь.

Помощник прокурора Лийс Вайнола, которая руководила уголовными делопроизводствами, сказала, что группы, в которых состояло до 10 тысяч пользователей, были, как правило, открытыми, и там продажа наркотиков шла параллельно с обменом информацией.

"Покупатели думали, что продажа запрещенных веществ была скрыта, а продавцы были уверены, что их деятельность законспирирована. Для заключения сделок о продаже переходили из открытой группы в приватную беседу, где обсуждалось, что желают купить, сколько и по какой цене. Затем договаривались о месте встречи для передачи наркотиков. Продавцы предлагали в основном марихуаны, экстази, амфетамин, кокаин, a также рецептурные лекарства. Иногда люди ошибочно считают, что виртуальная среда гарантирует анонимность, но это только видимость", — сказал Вайнола, по словам которой правоохранительные органы могут установить пользователя, скрывающимся за вымышленным именем.

Как рассказала прокурор, в результате следственной деятельности в прошлом году было начато уголовное делопроизводство по происходящему в группах Telegram, из этого делопроизводства ответвилось еще семь дел.

"Подозрение получили 11 человек, из которых на сегодня восемь признаны виновными в совершении наркопреступлений. Обвинения получили продавцы запрещенных веществ, мужчины и одна женщина, их возраст от 17 до 38 лет. Двое подозреваемых были несовершеннолетними, которым в качестве наказания прокуратура назначила меру воздействия. Oни обязаны в течение года подчиняться контролю за поведением со стороны служащего по уголовному надзору и выполнять другие исходящие из этого обязательства", — пояснила Вайнола.