"Нельзя всех русских делать сантехниками". Народный целитель хочет стать президентом Эстонии и обещает сделать массаж Путину

Я продержался на мосту 7 дней. Потом меня перевели начальником кордона погранслужбы на Эстонскую электростанцию. Самое смешное, что я потом встречал тех бандитов в городе, они подходили, спрашивали, почему не брал взятки. Сейчас все эти люди меня до сих пор уважают. Это пример того, что меня не так просто сломать.

Подъезжает BMW, у них нет документов. Я им говорю — есть правила, и для крутых тоже. Если попытаетесь проехать — буду стрелять. Я тогда остановил движение на мосту на 2.5 часа. Они не проехали.

С 1992 года меня отправили на работу в Нарву. Мы в Таллинне закончили курсы пограничников и нас всех отправили на границу. Многие помнят, что происходило на границе в 90-х. Запомнил, как меня впервые отправили работать на мост. Я сразу сказал своему начальнику, что если хоть одна машина захочет проехать без документов — я буду расстреливать. Так и получилось.

Раньше вы работали на границе Эстонии и России в Нарве. Расскажите про это.

Самое главное сейчас — президент должен объединить народ. У нас последние два президента, Тоомас Хендрик Ильвес и Керсти Кальюлайд , разделяли народ, а не объединяли его. Не сумели сплотить жителей Эстонии. Это провал для института президентства.

У меня пять аккаунтов в разных социальных сетях. Примерно 24-25 тысяч подписчиков и друзей в целом.

Это не я придумал, меня стали в интернете так называть. Люди пишут в комментариях, отзывах.

Быть президентом и делать массаж — это миссия. Я ведь лечу людей, поднимаю их на ноги. Ко мне попадают с тяжелыми болезнями, а я помогаю им. Это моя миссия. Как и быть президентом — это не работа, это миссия.

Я надеюсь, что в будущем ваша организация будет более благосклонна ко мне и найдет деньги на массаж. А если нет, то хотя бы придете ко мне в Кадриорг и я там сделаю вам массаж. Надеюсь, стану первым президентом, кто делает массаж. Смех смехом, но никогда не говори никогда.

Когда я вам предложил сделать интервью, вы ответили: только после массажа, ты должен сначала прочувствовать мою энергетику. Почему?

Президент должен встречаться с иностранными коллегами, у него должны быть навыки дипломатии, познания в экономике… Не думаете, что у вас недостаточно этих знаний?

У меня законченные средне-техническое и Школа пограничников (Piirivalvekool, тогда еще не было Sisekaitseakadeemia. Обучение проводилось короткими курсами 3-6 месяцев — RusDelfi).

Нет, это слишком долго. У Эстонии нет столько времени. Столько событий происходит вокруг, все меняется так быстро. Эстоноземельцам уже сейчас нужно показать пример, надо дать надежду. Показать на личном примере, что в Эстонии должна быть справедливость.

А вы не думали, чтобы начать с муниципальных выборов и постепенно подниматься по политической лестнице?

Эта идея у меня появилась давно, когда были последние годы работы Ильвеса. Потом, когда притащили чиновницу из Люксембурга, эта идея сформировалась окончательно. Керсти Кальюлайд, наверное, думает, что это работа, а не миссия. Но это не так.

Я уже 20 лет делаю массаж. Делал сначала друзьям, все говорили, что у меня лечащие руки. В 2016 году надоело работать в сфере недвижимости, захотелось чего-то нового. Закончил обучение и различные курсы и открыл свой кабинет.

Потом работал руководителем бюро недвижимости. Было много контактов с бизнесменами, продавал недвижимость, руководил объектами. Кроме этого был руководителем Социал-демократической партии в Нарве . В 2009 году мы организовали в Нарве митинг на 6000 человек. Политическую деятельность начал еще раньше, будучи пограничником — состоял в центристах. Потом вступил к соцдемам в 2009. Когда наше отделение перестали поддерживать, то в 2011 вышел из партии.

Еще были ситуации, когда коробками с сигаретами был набит целый вагон-ресторан. Я остановил поезд и сказал: вы не едете. Таможенники потом боялись смотреть в мою сторону. Поймал очень много контрабанды: топливо, металл, алкоголь.

Я очень быстро могу учиться. Я способен к этому. Я готов учиться. У меня очень широкий кругозор, плюс я ведь не буду один, у меня будет команда. Вы ведь не думаете, что все прошлые президенты были рождены стать президентом, нет. Вопрос в том, может ли человек учиться.

Вы сначала хотите стать президентом, а потом уже учиться?

Это все делается параллельно. Дипломатии можно очень быстро научиться. Я уверен, у меня будут очень сильные советники, которые будут мне подсказывать. Сколько раз Керсти Кальюлайд нарушила правила этикета на своем посту? Давайте говорить честно, очень много. Вроде бы, она работала в Евросоюзе. Но нет, она все равно протягивает руку королеве Великобритании. Так нельзя, когда тебе протягивают, только тогда можно жать руку. Таких мелочей было очень много.

У вас есть мировой политический лидер, которому вы симпатизируете? Кто достойный президент?

Как человек и как политик — президент России Владимир Путин. Еще экс-президент США Дональд Трамп, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Поляки и чехи неплохо ведут дела. Между прочим — в Финляндии тоже отлично ведут внешнеполитические дела. Нам надо брать с них пример. Они умеют и нам, и им, и всем. В Эстонии же все со всеми воюют. Внешняя политика только так — эти плохие, эти хорошие. Так нельзя, яйца нужно держать в разных корзинах. Эстония маленькая, мы должны быть очень гибкими. То, что мы получили второй раз независимость — это чудо. Это редкое явление в истории человечества. Мы должны это беречь.

Чем хорош Владимир Путин?

Его уважают. Россию атакуют санкциями — значит, ее уважают. Значит, у других нет возможности давить на Россию по-другому. Давайте честно, мы тоже проиграли от санкций. Хватит воевать с ними, нужно восстанавливать торговлю. Нормальные отношения со всеми государствами — к этому можно и нужно стремиться.

Вы говорили, что детальную ”избирательную программу” представите позже, но давайте поговорим про несколько важных пунктов. Как вы относитесь к НАТО?