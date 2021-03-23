Родные о смерти 36-летней женщины в коронавирусном отделении: если бы не было пандемии, её бы спасли
16 марта около 22:00 Карина сама приехала в больницу, у нее болел живот. При этом, как отмечает Дмитрий, у его супруги помимо боли в животе была температура около 37. ”Но при этом она улыбалась и шутила,” — вспоминает мужчина в интервью RusDelfi.
К беседе подключается сестра Карины Кристина. ”Я еще добавлю: когда ее положили в ковидное отделение, то мы с ней переписывались. Она сказала, что ее закрыли в изоляционном блоке, даже не подходили. Она спрашивала, можно ли ей сходить в туалет. Ей ответили: нет, нельзя. Через какое-то время принесли пластмассовый стул с туалетом”, — рассказывает Кристина.
По словам Дмитрия, у его супруги в больнице сразу взяли анализы на кровь. ”Сначала диагностировали корону, потом определили, что у нее гнойный аппендицит. Ночью сделали операцию, а после поместили в палату для ковидных. Она пожаловалась, что ей плохо. Врачи поставили ей капельницу и ушли,” — утверждает Дмитрий.
Муж подчеркивает, что Карина лежала не в стационарном отделении, а в изоляторе для больных коронавирусом и поэтому, по его словам, надлежащего ухода она не получила.
”Врачи, получается, не доследили — поставили капельницу и ушли. Ее обнаружили, когда у нее была клиническая смерть. Откачивали ее минут сорок. Сердце останавливалось три раза, но в итоге откачали”, — рассказывает Дмитрий, который узнал о том, что происходило со слов врачей.
Дмитрий говорит, что один из медиков сообщил, что Карину откачивали около 10 минут, все это время ее мозг был без кислорода. ”Когда я в среду дозвонилась до другого врача, то он сказал, что мозг без кислорода был минут 40-50, — добавляет Кристина. — Поэтому, они уже настраивали нас, что уже все. Врач посоветовал побыстрее приезжать, чтобы проститься”.
Мама Кристины и Карины тоже общалась с медиками. ”Они сказали маме: мы вам соболезнуем. Мама ответила, что рано еще соболезновать, мы еще боремся за ее жизнь. То есть, они уже были настроены, что уже все”, — вспоминает Кристина.
По словам супруга, у Карины открылось внутреннее кровотечение. ”Из-за этого наступила клиническая смерть. Потом ей сделали вторую операцию, не нашли место откуда это все шло. Она впала в кому. Ее подключили к аппаратам, делали переливание. 18 марта около 9 часов вечера они сделали третью операцию, и вроде как остановили кровотечение. В пятницу утром му узнали, что кровотечение удалось остановить. И мы подумали, что есть шанс. При этом врачи продолжали нас настраивать, что исход будет печальным. Но было уже поздно, потому что все органы — почки, печень, отказали. Два дня она пролежала в коме. Врачи пытались что-то делать, но в субботу она умерла”, — рассказывает Дмитрий, который узнал о трагедии от дежурного врача.
В субботу Дмитрий попросил в больнице письменный отчет — историю развития болезни: когда пациент поступил в больницу, какие процедуры были сделаны и какие препараты были введены, что было диагностировано и т.д. Вскрытие должны были сделать в воскресенье, после этого уже можно получить отчет, то есть, эпикриз.
В понедельник Дмитрий приехал в больницу за бумагами, но эпикриз так и не получил. Он обратился за помощью к юристу. ”В понедельник выяснилось, что ее даже еще не перевезли к патологоанатому. Мы обращаемся к патологоанатому в морг, а там не понимают о ком идет речь. Звоним обратно в больницу, там тоже не понимают, почему к патологоанатому не поступила Карина. Как будто время тянут. Только зачем — непонятно. Хотелось бы просто донести до общественности, что вот такое происходит у нас в Эстонии. Медики не уследили”, — поясняет Дмитрий причину, по которой решил рассказать о произошедшем редакции RusDelfi.
”Я звонила хирургу, который ее оперировал. Он мне сказал, что было две операции, что состояние критическое и вы недооцениваете коронавирус, — рассказывает Кристина. — Он делал акцент на коронавирусе, хотя тут совершенно в другом”.
”Если бы это было обычное время, не ковидное, тогда бы ей уделили больше внимания, — уверен супруг. — А так, как сейчас пандемия, то ее положили в изоляционную палату и оставили”.
”Мы не хотим никаких денег с больницы, ничего. Просто мы хотим справедливости, чтобы никто больше не пострадал и чтобы больным уделяли больше внимания”, — поясняет Дмитрий.
У Карины остался 8-летний ребенок, воспитанием которого теперь придется заниматься одному супругу.
Редакция RusDelfi запросила комментарий в пресс-службе больницы и опубликует его по мере поступления.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.