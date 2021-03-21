Департамент здоровья: за сутки выявили 1375 зараженных, скончалась 36-летняя женщина

По статистике Регистра народонаселения, больше всего положительных анализов поступило из Харьюмаа — 815, из них 616 выявили в Таллинне. В Ида-Вирумаа ситуация лучше — 190, в Ляэне-Вирумаа 90, Пярнумаа 41, Тартумаа 32.

Кумулятивный показатель на 100 000 человек равен 1535.1.

За сутки в больницу попало 75 пациентов с диагнозом COVID-19, всего в больничном лечении нуждаются 685 человек. За день скончалось 7 человек с коронавирусом: 88-летняя женщина, 84-летний мужчина, 81-летний мужчина, 75-летний мужчина и женщина, 69-летний мужчина и 36-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 787 пациентов с коронавирусом.

В Эстонии вакцину от коронавируса получили 166 163 человек, две дозы 57 003 человек.

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