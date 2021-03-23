Новости Эстонии
23.03.2021, 15:41

На сертификатах теста на коронавирус от Synlab теперь будет QR-код

 
Synlab
Synlab
Foto: Anni Õnneleid
Начиная с 23 марта на всех выдаваемых Synlab Eesti сертификатах по результатам ПЦР-теста на коронавирус или анализа на антитела к коронавирусу будут указываться QR-коды.

С помощью такого кода должностные лица в аэропортах, портах и других пунктах пересечения границы по всему миру смогут проверить действительность сертификата и то, действительно ли указанный в сертификате человек сдавал образец для анализа в указанное в сертификате время.

Сертификат с QR-кодом можно легко, бесплатно и самостоятельно сгенерировать в приложении TESTI, которое можно скачать на веб-сайте testi.me. В приложение TESTI можно зайти с помощью Smart-ID или Mobiil-ID. Чтобы сгенерировать сертификат, пользователю нужно просто указать номер документа, используемого при поездках, и страну проживания, а затем нажать на кнопку ”Сгенерировать сертификат”. Соответствующий всем требованиям сертификат на эстонском, английском и русском языках можно скачать из приложения также в формате PDF и отправить на подходящий адрес электронной почты либо распечатать.

Помимо клиентов, сдавших образец для анализа в Synlab, сгенерировать сертификат через приложение TESTI смогут также клиенты тех медицинских учреждений, для которых Synlab является партнёром по проведению лабораторных анализов (например, Medicum, Qvalitas, Fertilitas, Confido, HeBa, Sinu Arst и т. д.).

Детские сертификаты

Если у ребёнка имеется Mobiil-ID или Smart-ID, то ребёнок сможет сам зайти в мобильное приложение TESTI под своим признаком пользователя и сгенерировать для себя сертификат. Родитель не увидит результат ребёнка в своей учётной записи TESTI.

Если родитель заказал платный тест в Synlab через пункт тестирования, результат ребёнка сможет увидеть заказавший тест родитель в хронологическом разделе своей учётной записи на портале minu.synlab.ee; там же можно будет бесплатно сгенерировать сертификат.

Оба родителя смогут увидеть результат ребёнка в своей учётной записи на портале digilugu.ee. Однако там нельзя будет сгенерировать сертификат. Если у Вас не получится сгенерировать результат ребёнка через приложение TESTI или портал minu.synlab.ee, то для заказа сертификата для ребёнка заблаговременно напишите по адресу klienditugi@synlab.ee или свяжитесь с медицинским учреждением, где сдавался образец на анализ, указав имя/фамилию ребёнка, дату рождения, страну проживания и номер документа, используемого при поездках.

Сертификат на бумаге

Если пациенту понадобится сертификат на бумаге, но при этом у него не будет возможности самостоятельно его сгенерировать и распечатать, то для получения сертификата следует связаться с медицинским учреждением, где сдавался образец на анализ.

Synlab выдаёт сертификаты в следующих местах и в следующие часы:

  • в Таллинне по адресу Веэренни, 53a, 6-й этаж (Пн-Пт 7:30–16:00), Сб-Вс по адресу Тёэкоя, 1 (9-16)
  • в Тарту по адресу Тегури, 37b, первый этаж (Пн-Пт 8:00-12:00)
  • в Йыхви по адресу Яама, 34, первый этаж, кабинет 15 (Пн-Пт 9:00–12:00)
  • в Нарве по адресу Кангеласте, 2 (проспект Героев) (Пн-Пт 8-12)

Стоимость выдачи сертификата на бумаге в Synlab составляет 7 евро.

Сертификат считается документом, используемым при поездках. Подделка документов считается в Эстонской Республике преступлением. Использование подделанного документа также считается преступлением. Оба деяния караются согласно параграфам 344 и 345 Уголовного кодекса Эстонии.

О нарушениях просим сообщать по адресу andmekaitse@synlab.ee или старшему следователю Кесклиннаского полицейского участка Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Ирине Василько по адресу irina.vassilko@politsei.ee.

Более подробная информация о сертификатах: https://koroonatestimine.ee/patsiendile/sertifikaat/

Synlab не выдаёт сертификаты о вакцинации.

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