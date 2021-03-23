На сертификатах теста на коронавирус от Synlab теперь будет QR-код

С помощью такого кода должностные лица в аэропортах, портах и других пунктах пересечения границы по всему миру смогут проверить действительность сертификата и то, действительно ли указанный в сертификате человек сдавал образец для анализа в указанное в сертификате время.

Сертификат с QR-кодом можно легко, бесплатно и самостоятельно сгенерировать в приложении TESTI, которое можно скачать на веб-сайте testi.me. В приложение TESTI можно зайти с помощью Smart-ID или Mobiil-ID. Чтобы сгенерировать сертификат, пользователю нужно просто указать номер документа, используемого при поездках, и страну проживания, а затем нажать на кнопку ”Сгенерировать сертификат”. Соответствующий всем требованиям сертификат на эстонском, английском и русском языках можно скачать из приложения также в формате PDF и отправить на подходящий адрес электронной почты либо распечатать.

Помимо клиентов, сдавших образец для анализа в Synlab, сгенерировать сертификат через приложение TESTI смогут также клиенты тех медицинских учреждений, для которых Synlab является партнёром по проведению лабораторных анализов (например, Medicum, Qvalitas, Fertilitas, Confido, HeBa, Sinu Arst и т. д.).

Детские сертификаты

Если у ребёнка имеется Mobiil-ID или Smart-ID, то ребёнок сможет сам зайти в мобильное приложение TESTI под своим признаком пользователя и сгенерировать для себя сертификат. Родитель не увидит результат ребёнка в своей учётной записи TESTI.

Если родитель заказал платный тест в Synlab через пункт тестирования, результат ребёнка сможет увидеть заказавший тест родитель в хронологическом разделе своей учётной записи на портале minu.synlab.ee; там же можно будет бесплатно сгенерировать сертификат.