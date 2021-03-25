Уроженец Нарвы отправился солдатом в Мали: если погибну, тяжело будет родителям(19)
Как принял решение поехать на миссию в Мали?
После школы думал учиться буду. Но с учебой не пошло. Решил, что стоит попробовать срочную службу. После ее прохождения появилось желание остаться в армии по контракту.
Поступило предложение поехать на миссию в Мали. Вначале я долго думал насчет того, стоит ехать или нет. После разговора с руководством решил, что стоит попробовать. Все-таки это неоценимый опыт. И для дальнейшего карьерного роста — профессионального солдата это пойдет только на пользу.
Для тебя эта миссия является возможностью заработать?
Да, разумеется, чего таить, это и заработок.
Не страшно там находится? Каким образом борешься в волнением? Я, например, когда находился в Карабахе, вечером смотрел комедийные сериалы.
Лично мне не страшно. Скорее возникает беспокойство о родных, которые за меня волнуются. Но мы часто созваниваемся. Помогает общение с друзьями, разговариваем на отвлеченные темы, это немного помогает и переживания уходят. Плюс, у нас очень хороший взвод, все друг друга постоянно поддерживают, поэтому как таковых переживаний особых нет.
Ты думал, что будет, если погибнешь?
Для меня уже ничего не будет. Я задумывался о том, насколько тяжело это будет перенести родителям. Но вообще стараюсь об этом не думать и выполнять работу так, чтобы этого не произошло.
Как отреагировали родители на твое решение поехать на миссию?
Долгое время не решался поговорить с родителями на эту тему, потому что было сложно им сказать. Сказал им об этом, когда уже все точно решилось, во время прохождения предмиссионного обучения. Сначала им не понравилось мое решение. Они привыкли меня видеть все время рядом. А тут на четыре с половиной месяца я улетаю в другую страну. Но перед моим отлетом были только слова поддержки. Они приняли мое решение. Поэтому родителям за это — спасибо.
В чем заключается работа эстонских военных на миссии в Мали? Какие задачи перед вами стоят?
Мы поддерживаем контакт с нашими союзниками на территории страны. Мы защищаем базу, находимся на постах. Также действуем, как группа быстрого реагирования на случай, если что-то произойдет. Мы готовы сразу к выдвижению. Также наши патрули ходят в город для получения информации от местных жителей. Иногда в чем-то им помогаем.
С местными жителями общаться разрешено?
В основном общается наш командир взвода старший группы с помощью переводчика. А так — местные иногда подходят сами, в основном это молодежь.
Твой родной язык русский. В Мали приходилось общаться на русском?
В группе нашего контингента, мы, разумеется, общаемся на эстонском. Есть некоторые ребята, знающие русский язык, с ними иногда перекидываемся парой фраз. Основное общение проходит на эстонском.С военными из других стран на английском, но пока такой практики не так много, как хотелось бы.
Не было такого случая, чтобы с кем-то из местных говорил на русском?
Такого не было, скорее они нас учат фразам на местном языке (Официальным языком Мали является французский, но большинство местных жителей говорят на бамбара — прим. RusDelfi)
Уже можешь что-то сказать на местном наречии?
Пока на уровне ”привет, пока, как дела?” Жителям очень приятно, когда с ними здороваемся или прощаемся на их языке.
Чем занимаются военные в свободное время?
В основном это спорт. Если у нас на вечер запланирована рабочая рутина, то с утра обычно бегаем. Или в зал ходим заниматься. Разумеется, читаем книги. До этого как-то не находил возможности. Смотрим фильмы, сериалы.
Там есть кафе, бары куда можно сходить отдохнуть?
Выходить за территорию базы нельзя. Но здесь есть пиццерия, можно заказать навынос, есть магазин — продают еду и различные вещи для развлечений.
Я так понимаю, связь с внешним миром в виде интернета у вас на территории базы есть?
Да, интернет есть и сотовая связь тоже есть. По ней можно связываться, если какие-то проблемы с интернет-связью.
Мобильную связь оплачивает государство, если, допустим, звоните родным? Договариваясь об этом интервью, с твоим начальством, было приянто решение, что будем говорить по сотовой связи — звонок за счет государства.
Большинство военнослужащих общается с близкими через интернет, например по мессенджеру с видеосвязью, чтобы они увидели, что ты в порядке и не переживали. Интернет-связь оплачивается за счет государства. Можно, конечно, звонить и с помощью сотовой связи (за свой счет), но из тех с кем я общался, по-моему, никто этим не пользовался.
После возвращения с миссии что будешь делать? Может быть, планируешь отдохнуть или куда-то съездить?
Разумеется, для начала — отдохнуть: уделить время родным, близким, друзьям, которые ждут и переживают. Да, хотелось бы куда-то съездить отдохнуть. К сожалению, на данный момент это невозможно из-за коронавируса. Также уделю время своему хобби, потому что здесь не всегда получается это сделать.
В чем заключается твое хобби?
Мое хобби совсем несовместимо с нынешней работой. В детстве я занимался фигурным катанием, и сейчас делаю свой проект. Но, подробно об этом пока говорить рано.
Как в Мали обстоят дела с коронавирусом?
Как и везде в мире. Здесь мы тоже моем руки, носим маски, чтобы защитить себя и окружающих. Все соблюдают те же правила, в том числе местные жители, которые здесь работают.
Военных еще не вакцинировали?
На данный момент наш контингент еще не вакцинировался.