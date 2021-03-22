Фонд интеграции поддержит 22 проекта обществ национальных меньшинств
”Целью оказания поддержки обществам культуры национальных меньшинств является содействие сохранению культурного наследия представленных в Эстонии национальных меньшинств, ознакомление эстонской общественности с их традициями, вовлечение молодежи в деятельность обществ культуры национальных меньшинств, а также налаживание сотрудничества между обществами эстонской культуры и культуры национальных меньшинств”, — отметила руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.
Проекты и мероприятия культурных обществ национальных меньшинств будут проводиться в Таллинне, Пярну, Колкья, Силламяэ, Нарве, Йыхви, Сянна, Раквере, Хаапсалу, Кяру, Тарту и Валга.
”Положительно то, что в этом году число ходатайствующих о поддержке проектов не уменьшилось, и общества культуры национальных меньшинств по-прежнему готовы вносить свой вклад в обогащение нашей культурной жизни. Особенно радует то, что помимо уже опытных ходатайствующих поддержку получат и те, кто участвовал в конкурсе впервые, например, НКО SOPHIA, Армянское культурно-спортивное общество ”Наири” и Польское общество Эстонии ”Полония””, — прокомментировала результаты конкурса руководитель сферы культурного многообразия Фонда интеграции Кристина Пиргоп.
По результатам конкурса, после окончания установленных ограничений на передвижение и скопление людей будут организованы традиционные крупные мероприятия национальных меньшинств, такие как Этноярмарка Объединения народов Эстонии и XXXIII Форум, VIII фестиваль финно-угорских фильмов FUFF, фестиваль ”Мультикультурный Пярну”, Международный детский и юношеский фестиваль ”Цветы Украины”, XXI международный конкурс исполнителей русского романса имени Изабеллы Юрьевой, XXX праздник песни и танца ингерманландских финнов.
Помимо традиционных фестивалей при поддержке Фонда интеграции состоится и несколько концертов, на которых можно будет услышать произведения литовской, азербайджанской, украинской, армянской, белорусской и удмуртской музыки. Также пройдут различные мастер-классы. В Нарве состоится конкурс детского творчества ”Венок дружбы”. Будут изданы также календарь староверов и перевод книги сказок армянского писателя Ованеса Туманяна на эстонский язык.
Для детей и семей в Колкья будет проведен День Ряпуши, в рамках которого состоится несколько семинаров, знакомящих с культурой и традициями старообрядцев.
Украинское землячество Силламяэ ”Водограй” разработает онлайн-версию созданной в прошлом году настольной игры ”Пацёрки” о традициях и культуре украинских народных гуляний.
В общей сложности на конкурс была представлена 51 заявка. Максимальная сумма запрашиваемой поддержки составляла 6 000 евро на заявку.