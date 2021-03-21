Россиянка о закрытых границах: живу в 40 минутах езды от Нарвы! Каждый месяц ездили туда за продуктами

”Правда Ваша! Живу в 40 минутах езды от Нарвы! Каждый месяц ездили туда за продуктами! У нас за 8 лет санкций так и не научились делать нормальные сыры и колбасу. Про вещи молчу”. (Олеся Высоцкая)

”И без Финляндии грустно, но без Эстонии ещё печальнее”. (Андрей Кузнецов)

”23 февраля, хоккей Йокерит — СКА, потом план был поехать на плей-офф, но ковид и закрытие границы селали эту поездку крайней”. (Юрий Запрудский)

”Скучаю по чистоте и множеству веломаршрутов. При первой возможности рвану”. (Александр Сергеевич)

”1 марта 2020 [ездила] по магазинам приграничным, прям врезался в память диалог с кассиром в Лапландии: ”Что это вас так много сегодня?” Я отвечаю: ”Ходят слухи закроют все скоро”. Её ответ убил прям: ”Пусть закрывают, мы хоть отдохнём, надеюсь, эта мадам уже заотдыхалась””. (Анна Пожидаева)

”Мы семьей на каждые зимние каникулы ездили в Вуокатти на лыжах покататься и в аквапарке после гор отдохнуть. В январе 2020 последний раз и были”. (Наталья Бутыло)

”В Юллас, Лапландия, на НГ 2020 на лыжах, погода была отвратительная — тепло и туман. К слову сказать, в новых реалиях поездка на НГ в Архыз обошлась ровно в 2 раза дороже, зато с погодой повезло”. (Иван Клепиков)

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