РЕПОРТАЖ ИЗ ЛАСНА | Помада навынос, 100% в масках и полицейский контроль за ситуацией

Рядом продают овощи и фрукты, заходим во внутрь. Многих продуктов не найдешь в Rimi или Maxima. Несколько сортов груш, виноград сорта дамские пальчики, грузинский лимонад. ”Клиентов мало, но заходят. Молодежь сейчас на машинах приезжает в большие магазины, сюда в основном пенсионеры ходят”, — отмечает продавщица. Часто продажи зависят от погоды, когда снег и холодно — людей и, соответственно, покупок — меньше.

Коронавирус повлиял на психологическое и физическое состояние эстоноземельцев. Это подтверждает статистика самых популярных товаров в магазине косметики. Так, чтобы расслабиться, люди покупают соли и "бомбочки" для ванны. А чтобы увлажнить кожу после антисептика — приобретают крема для рук.

”Клиентов стало значительно меньше. В рабочие дни работаем до 18 часов, на выходных не работаем”, — говорит Елена. Преимущество перед другими магазинами, по ее словам, что здесь не надо стоять в очереди, подошел, взял и ушел. ”Тут проходят в основном пенсионеры. Много знакомых лиц, постоянных клиентов. Продавать хотя бы так — необходимость, нужно выживать. Красивыми хотят оставаться и во время карантина”, — добавляет она.

Происходит это так: подходишь к двери, там тебя встречает улыбчивая (это понятно по глазам, так как нижнюю половину лица закрывает маска) Елена. Нужно назвать уже конкретный продукт, кто-то показывает картинку с телефона, другие спрашивают, что можете предложить, например, из порошков.

Возле моста ”Линдакиви” расположено несколько торговых точек. Правительство решило оставить открытыми продуктовые, магазины оптики и зоотоваров, аптеки и некоторые места, где можно купить телефон или заплатить за интернет. Магазины косметики не попали в эту категорию и закрылись, но местные продавцы нашли выход, как окончательно не потерять доход: продают крема и помады на вынос.

Подъезжаем к магазину ”Котка”. Сразу понимаем, что из-за снега и отрицательной температуры много людей на улице не встретим. Но уже пять минут спустя понимаем обратное — людей много, кто-то уже выпивает (пятница!), кто-то просто гуляет.

- Без маски будете обслуживать?

- Все надевают маску при входе! У нас висит бумага, все соблюдают правила!

Cогласно статистике Министерства социальных дел, 90% взрослого населения считают, что они в целом или хорошо знакомы с мерами по предотвращению распространения коронавируса. Среди людей старше 75 лет 65% хорошо знакомы с мерами. Удивительно, что среди 15-34-летних этот показатель намного меньше — около 33%. В целом, 90% людей ответили, что соблюдают все или большую часть официальных рекомендаций по предотвращению распространения коронавируса.

Ümera

У заднего входа магазина на Юмера стоит лавка с рейтузами за 5 евро и кольцами — за 28 евро. Продавец немногословен, говорит: дела у бизнеса более-менее. За 10 минут нахождения возле лавки несколько человек что-то спросили, проверили резинку на штанах. Но ничего не купили.

Рядом курят несколько мужчин. ”Не знаете, где иголку с ниткой купить?”, — спрашивает один из них у меня. Увы, я не знаю. Зато мужчина рассказал, как относится к ограничениям. ”Все позакрывали. Магазины закрыты, границы закрыты. В Германию не съездить. В Беларуси как? Живут. А вот эти ограничения — как они сильно на экономику влияют. Нужно жить дальше”, — рубит он сплеча.

Рядом припаркована сине-белая "Шкода" с мигалками. Два работника полиции любезно рассказывают, как обстоят дела с ношением масок в Ласнамяэ. ”Все стало намного лучше. Почти все носят маски”, — рапортует полицейская Оксана. Сейчас сотрудники полиции совершают рейды по всему городу, контролируют соблюдение правила 2+2, ношение масок в торговых центрах и заполняемость помещений. Кажется, в Ласнамяэ с этим все хорошо, особых отличий от других районов столицы нет.

Старейшина Владимир Свет пояснил RusDelfi, почему в Ласнамяэ сейчас процент заражаемости один из самых высоких по стране: 1) плотность населения; 2) у многих жителей района нет возможности работать из дома. Читайте его видение ситуации и планы на урегулирования ситуации здесь.

Lasnamäe Centrum