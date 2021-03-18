В Ласнамяэ катастрофа? В каждом доме есть заболевшие? Старейшина Владимир Свет о критических показателях района

Сейчас мы совместно с Трудовой инспекцией готовим обращение к ласнамяэским предприятиям. Там мы укажем несколько самых очевидных мер предосторожности, которых нужно придерживаться на предприятиях, чтобы снизить заболеваемость. Главная мера — если человек заболел, у него есть симптомы или он близкоконтактный, то ему обязательно нужно брать больничный и оставаться дома. У нас есть привычка — насморк не причина не идти на работу. Но из-за непредусмотрительности может заразиться целое предприятие.

2. Многие не могут работать из дома. В Ласнамяэ большая промзона, где сконцентрировано сотня предприятий и тысячи рабочих мест. Большинство этих рабочих мест не предполагает, что работу можно выполнять удаленно. Это склады, фабрики, производства. Людям нужно приезжать на место и работать, по-другому быть не может. Как мы знаем, коронавирус часто распространяется на рабочих местах.

Да. В Ласнамяэ всего около 750 квартирных товариществ. В 250 из них — очаги заболеваемости. Мы не можем точно сказать — в каждом доме есть зараженные, но мы видим, что домов, где есть хотя бы один зараженный — больше 600. Практически во всех квартирных домах Ласнамяэ есть заболевшие коронавирусом.

Вы говорили, что в Ласнамяэ 250 домов, где больше 5 зараженных.

Да, именно так. Как я понимаю, у государства заказаны вакцины разных марок. Когда пришла очередная партия Pfizer-BioNTech, было решено, что часть доз будет использовано в Харьюмаа, где высокая заболеваемость.

На этих выходных будут прививать Pfizer-BioNTech, а не AstraZeneca.

По моей информации, это отдельная партия вакцины Pfizer -BioNTech, которая выделена на районы и местные самоуправления Харьюмаа с высоким уровнем заболеваемости. Это Ласнамяэ , Маарду и Локса.

На выходных в Ласнамяэ пройдет вакцинация жителей района старше 70 лет. Всего выделено 2000 доз вакцины. Я правильно понимаю, что эта партия специально выделена именно для ласнамяэсцев?

Вчера мэрия Таллинна направила правительству предложение о том, чтобы начать компенсировать первый день больничного. Надо признать, что с 1 января больничный начали компенсировать со второго дня. Эту меру нужно довести до конца, чтобы денежные потери были минимальные.

Вы сами сказали, что многие заражаются на работе. Почему бы тогда не начать прививать тех, кто работает, а не 70-летних?

Решение о том, кого вакцинировать и в какой очереди, принимают специалисты Больничной кассы при консультации с врачами больниц, а не политики или чиновники. У нас за вакцинацию отвечают врачи.

Почему вакцинация началась с пожилых людей и работников здравоохранения. Первое, что нужно делать во время эпидемии, это сделать так, чтобы могли работать больницы. Второе, нужно снизить смертность в той группе населения, где риск смерти наиболее высокий. Поэтому в Эстонии начали вакцинацию с медицинского персонала и пожилых людей.

В среду вечером на ETV главврач скорой помощи Рауль Адлас сказал: среднестатистический больной коронавирусом — это русскоязычная женщина средних лет, лежит на диване, болеет уже дней 10.

Если работники скорой говорят, что часто те, кого они вынуждены госпитализировать — русскоязычные женщины, которые болеют около 10 дней, то, возможно, это так и есть. Это лишь означает то, что люди не всегда готовы обратиться за помощью в скорую. Я бы не осуждал тех, кто заболевает или попадает в больницу. Я бы воспринимал то, что сказал главврач скорой, так — не нужно доводить ситуацию до края, если чувствуете себя плохо, нужно обращаться за помощью.

Что касается выбора выражений, то он мог бы выразиться чуть удачней. Однако я не имею морального права критиковать работников скорой, нам от них сейчас нужна не деликатность.

Скорее всего, в управу часто звонят и пишут. Какие проблемы сейчас у жителей Ласнамяэ?

У нас недавно открылась телефонная линия для записи на вакцинацию. И только за полтора часа утренней записи зарегистрировалось 400 человек. Это означает, что главный вопрос для жителей — вакцинирование. Если оставить эту тему в стороне, то людей волнуют социальные аспекты нынешнего кризиса: как получить поддержку, как работает уход на дому, как работает услуга выдачи продуктовой помощи, как оформить пособие после потери работы. Пандемия увеличивает нагрузку на медицинскую систему, а затем на социальную. Люди начинают терять работу и обращаются к нам. Если есть вопросы по вопросам социального обеспечения, может обращаться по этому номеру: 645 7753

Еще часто спрашивают, когда будут убирать гранитную крошку на улицах. Мы отвечаем: тогда, когда пройдут снегопады и не будет опасности обледенения. К сожалению, согласно прогнозам, снегопады и обледенение нас еще ожидают. Поэтому гранитную крошку массово не убираем.

Кто-то говорит об отдельных ограничениях для района Ласнамяэ. Есть ли на это юридическое право, например, ввести комендантский час только в Ласнамяэ?

Ни на одном совещании я не слышал такого бреда, это невозможно. Если мы хотим, чтобы в Ласнамяэ начали падать показатели заболеваемости, нам нужно заниматься тем, о чем мы говорили вначале — предотвращать распространение коронавируса на рабочих местах, в общественном транспорте, квартирных домах и торговых центрах. Не нужно изобретать велосипед.

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