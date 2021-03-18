Пожилым жителям Ласнамяэ предлагают вакцинироваться вакциной Pfizer

”Мы приглашаем жителей Ласнамяэ старше 70 лет, которые находятся в списках ласнамяэских семейных врачей, записываться на вакцинацию. Она пройдет уже на предстоящих выходных. Для этой кампании будет выделена вакцина Pfizer, в отношении которой риски для пожилых людей должны быть минимальными. Коронавирус распространяется в Ласнамяэ очень быстро и вакцинирование — единственная возможность его остановить и предотвратить тяжелое течение болезни”, — прокомментировал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В рамках этой кампании приглашают вакцинироваться людей старше 70 лет, которые числятся пациентами действующих в Ласнамяэ семейных врачей. С теми, кто старше 80-ти лет, будут связываться также их семейные врачи.

На вакцинацию можно записаться на сайтах digilugu.ee или digiregistratuur.ee или по телефону 699 8040. Телефон регистрации будет работать в предстоящие четверг (18 марта) и пятницу (19 марта) с 9 до 18. Важно отметить, что пожилых людей могут записать на вакцинацию также их близкие и родственники.

В Ласнамяэ вакцинация пройдет в частной клинике Lasnamäe Medicum по адресу Пунане, 61 в субботу (20 марта), воскресенье (21 марта) и понедельник (22 марта). Туда можно приехать на автобусах 31, 35, 44, 50, 54, 55, 58, 65 и 66. Для тех, кто приедет на автомобиле, со стороны улицы Пунане будет открыта бесплатная парковка. Записанных на вакцинацию людей просят взять с собой документ, удостоверяющий личность, и обязательно сообщить, если прийти на вакцинацию не получится.

Вакцинация пожилых ласнамяэсцев пройдет параллельно со схожими кампаниями в Маарду и Локса, которые организовывают Больничная касса, Madicum и местные самоуправления. Всего в рамках кампании планируется использовать около 2000 доз вакцины Pfizer/BioNTech.