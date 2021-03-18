Правительство одобрило дополнительный бюджет почти на 641 миллион евро
”Кризис в сфере здравоохранения, в котором мы все пребываем уже долгое время, бросил эстонскому здравоохранению, социальной и образовательной системам серьезные, а порой и небывалые вызовы, создал проблемы с доходами людей и испытывает на прочность жизнеспособность предприятий. Значительная часть этих трудностей связана с кризисной ситуацией и исчезнет по окончании кризиса, — сказала премьер-министр Кая Каллас. — Кроме того, кризис нанес удар не по всем сферам жизни. Поэтому новые государственные меры кризисной помощи должны быть кратковременными, но при этом правильными и прицельными. Дополнительный бюджет — это обезболивающее, чтобы после смягчения ограничений — надеемся, это произойдет еще до лета — экономика и нормальный уклад жизни в Эстонии восстановились как можно быстрее”.
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус добавила, что дополнительный бюджет прицельно и быстро оказывает временную помощь в сохранении доходов, рабочих мест и наиболее пострадавших от кризиса предприятий. ”Помимо поддержки работающего на пределе возможностей сектора здравоохранения мы заботимся о том, чтобы экономика в результате кризиса в сфере здравоохранения не провалилась в глубокую яму и чтобы временные эффективные меры помогли ее быстрому восстановлению после кризиса”, — сказала Пентус-Розиманнус.
”Сферы здравоохранения и труда оказались в эпицентре кризиса. Дополнительным бюджетом мы поддерживаем сектор здравоохранения, обеспечивая жителям Эстонии необходимую медицинскую помощь и возможность вакцинироваться недалеко от дома. Расширив возможность получить компенсацию заработной платы на март и апрель, мы тем самым помогаем людям и компаниям преодолеть временные трудности, возникшие из-за COVID-19”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.
По словам министра государственного управления Яака Ааба, основной целью дополнительного бюджета является смягчение вызванной кризисом ситуации, забота о людях и рабочих местах и поддержка предприятий. ”Я убежден, что предложенный пакет мер будет большой помощью пострадавшим от кризиса и ограничений секторам. Мы считаем важным поддерживать сектор здравоохранения, но также и предприятия, культуру и местным самоуправления”, — сказал Ааб. ”Пакет мер, предназначенный для предприятий и местных самоуправлений, позволяет сделать инвестиции в объеме почти 96 миллионов евро и покрыть возникшие из-за кризиса расходы”.
Львиную долю, то есть 87 процентов бюджета составляют меры помощи частному сектору и учреждениям государственного сектора (пособие по заработной плате, инвестиционное пособие для местных самоуправлений и другие меры помощи для частного и публичного сектора), около 13 процентов составляют расходы на деятельность, которые в основном связаны с сектором здравоохранения.
На преодоление кризиса в сфере здравоохранения из дополнительного бюджета будет направлено более 150 миллионов евро. Для того, чтобы гарантировать жителям Эстонии необходимую медицинскую помощь, 52 миллиона евро будет выделено больницам, скорой помощи и другим медицинским учреждениям для покрытия дополнительных расходов, связанных с COVID-19. Более 20 миллионов евро будет выделено для организации тестирования на коронавирус. Более 30 миллионов будет направлено на покупку вакцин и организацию вакцинации. Больничная касса получит из дополнительного бюджета 26,5 миллиона евро на восстановление предусмотренного законом резервного капитала.
Для предотвращения распространения коронавируса с января 2021 года работодатели компенсируют работникам больничный в период со 2-го по 5-й день, а Больничная касса с 6-го дня. Для того, чтобы продлить компенсацию больничного со 2-го дня до конца года, Больничной кассе будет выделено 12 миллионов. Также дополнительные средства получит Департамент здоровья для покрытия расходов на управление кризисом, приобретение лекарств и медицинского оборудования, необходимых для лечения COVID-19, развития и поддержания работоспособности инфотехнологических решений и деятельности по просвещению населения.
Прогнозируемый объем расходов на компенсацию заработной платы составляет 140, 1 миллиона евро, из которых в дополнительном бюджете предусмотрено 102,2 миллиона. Ограничения серьезно повлияли на деятельность предприятий, поэтому, чтобы сохранить рабочие места людей и их доходы, работникам предприятий, а также предпринимателям — физическим лицам и их работникам в марте и апреле будет выплачена компенсация по заработной плате. В расчет принята также необходимость иметь резерв на тот случай, если возникнет необходимость продлить ограничения. Если в прошлом году компенсация зависела от сектора, в котором работало предприятие, то теперь критерием стало резкое падение оборота.
Для того, чтобы справиться с повысившимся уровнем стресса и проблемами душевного здоровья, 1,2 миллиона дополнительно будут выделены на расширение и повышение доступности услуг первичной помощи в сфере душевного здоровья. В том числе поддержка будет оказана деятельности, которую организует созванный министром социальной защиты штаб душевного здоровья и консультационный центр, по претворению в жизнь быстрых и эффективных методов помощи с привлечением государственных учреждений, частного сектора, гражданских объединений и экспертов.
В 2020 году выросло как количество самоубийств среди детей и молодежи, так и количество тяжелых преступлений, связанных с насилием, и потребность в услугах, связанных с душевным здоровьем. Поэтому 1,65 миллиона дополнительных средств будут направлены на увеличение способности предлагать круглосуточную кризисную помощь и консультирование.
В сфере Министерства экономики и коммуникаций 4 миллиона евро компенсации за неполученную прибыль от продажи билетов получат перевозчики коммерческих линий.
В сфере министра предпринимательства и информационных технологий 25 миллионов евро будет дополнительно выделено туристическому сектору, чтобы через Фонд содействия развитию предпринимательства поддержать те туристические предприятия, с деятельностью которых связаны значительные постоянные расходы. Например, это касается гостиничного сектора, услуг СПА и общепита. Кроме того, государство поддержит 19 миллионами евро частичное покрытие расходов тех предприятий, чья деятельность была значительно ограничена с марта. Цель оказываемой помощи в том, чтобы предприятия смогли снова открыться по окончании срока действия ограничений, восстановить свою деятельность и сохранить рабочие места.
Дополнительный бюджет сферы культуры и спорта составляет в общей сложности 42 миллиона евро. Это поможет покрыть неизбежные расходы в сфере, где из-за введенных ограничений получение прибыли сейчас невозможно.
Более 21 милиона евро из дополнительного бюджета будет направлено на поддержку организаторов культурных мероприятий. Предусмотренные им компенсации помогут покрыть как расходы на заработную плату, выплачиваемую на основании обязательственно-правовых договоров, так и неизбежные расходы. Отдельный инструмент поддержки в размере 5,3 миллиона евро предусмотрен для кинотеатров и киноиндустрии. Для поддержки самозанятых лиц творческих профессий запланировано 6,7 миллиона евро. Бюджет компенсаций спортивному сектору составляет 2,7 миллиона евро, к которым добавится рисковый фонд объемом в 6 миллионов, из которого получат помощь международные культурные и спортивные мероприятия.
Для целей Министерства образования и науки в дополнительном бюджете предусмотрено 14,4 миллиона евро, из которых 13,4 евро — в бюджете министерства. Значительная часть этих средств будет потрачена на ликвидацию пробелов в образовании детей и молодежи и поддержку их душевного здоровья. На важном месте также приобретение компьютеров, необходимых для дистанционного образования, и обеспечение интернет-соединения.
Шесть миллионов евро запланированы для летних лагерей, в которых детям и молодежи можно будет предложить как развлечения, способствующие укреплению душевного здоровья, так и возможности для развития навыков учебы и ликвидации проблелов образования. Шесть миллионов запланировано также для поддержки частного образования и деятельности по интересам, частных школ и частных детских садов.
Еще 0,5 миллиона евро будет выделено школам для приобретения компьютеров, которые можно выдавать учащимся на период дистанционного обучения. 0,9 миллиона предусмотрено на приобретение экспресс-тестов для учебных заведений.
В сотрудничестве с местными управлениями 1 миллион евро планируется направить на обеспечение интернет-соединения в период дистанционной учебы.
Для местных самоуправлений в дополнительном бюджете запланировано 46 миллионов евро. 15 миллионов предусмотрено для компенсации уменьшения доходов и увеличения расходов. COVID-19 оказывает наибольшее влияние на поступления от подоходного налога в местные самоуправления, оплату мест в детских садах и поступления от платы за кружки и секции.
Также дополнительные средства должны помочь местным самоуправлениям покрыть расходы на приобретение медицинских и предназначенных для обеспечения гигиены товаров, защитной одежды, а также расходы, связанные с социальной защитой.
Для поддержки инвестиций местных самоуправлений запланировано 30 миллионов евро. Самоуправления смогут распределять эти средства в зависимости от нужд региона, учитывая в первую очередь актуальные проблемы. Например, это может быть улучшение вентиляции помещений, увеличение энергосбережения и снос ненужных зданий.
Министерство внутренних дел получит около миллиона евро на борьбу с коронакризисом и его последствиями.
Кроме того, в дополнительном бюджете предусмотрена поддержка для производителей рыбы в сфере Министерства сельской жизни и организации обучения в сфере экологии в юрисдикции Министерства окружающей среды.
Также через дополнительный бюджет правительство выделит в резерв 117 миллионов евро, чтобы компенсировать временную приостановку платежей во вторую пенсионную ступень тем, кто к 31 марта 2021 года выразил желание выйти из второй пенсионной ступени. По состоянию на 16 марта желание выйти из второй ступени выразили 119 684 человек, или 15% присоединившихся. Уже поданное заявление о выходе можно отозвать до конца июля.
Размер расходов и пособий дополнительного бюджета составляет 641 миллион евро, но поскольку с них будут поступать налоги, негативное влияние на номинальную бюджетную позицию государственного сектора будет меньше: 453 миллиона, или 1,6% ВВП. Какой будет бюджетная позиция государственного сектора в этом году в целом, выяснится 5 апреля, когда Министерство финансов опубликует весенний экономический прогноз.
Инструменты дополнительного бюджета являются частью денежных потоков государственной кассы, их будут финансировать, исходя из необходимости, либо из ликвидного резерва, либо привлекая заемные средства.