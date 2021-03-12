Анализ передвижения: во время школьных каникул люди разъехались по всей Эстонии

По словам руководителя отдела бизнес-клиентов Telia Хольгера Хальянда, во время школьных каникул активность движения людей в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве снизилась примерно на 20%. Также было замечено, что уменьшилось передвижение людей по работе между городами и их окрестностями.

”В то же время значительно оживилось движение между городами и уездами, и люди больше обычного путешествовали, например, из Таллинна на юг Эстонии и на острова, из Тарту на острова и из Пярну на Кихну. Это позволяет предположить, что на каникулы семьи уезжали за город, а также возросла активность внутреннего туризма”, — добавил Хальянд.

Например, в неделю школьных каникул движение между Таллинном и Хийумаа увеличилось на 31% по сравнению с предыдущей неделей, движение между Таллинном и Муху увеличилось на 64%, а движение между Пярну и Кихну выросло на 30%. Мобильность жителей Тарту больше всего увеличилась, например, в направлении волости Козе (+ 88%) и волости Ания (+ 68%).

Исходя из ситуации, Telia будет еженедельно публиковать свежие анализы мобильности, чтобы оценить влияние ограничений как на передвижение людей, так и на общество в целом.

Анализ мобильности Telia использует платформу Telia Crowd Insights, которая позволяет анализировать общие сгруппированные модели передвижения, а также изменения в привычках передвижения на основе анонимных агрегированных данных мобильной сети. При этом невозможно увидеть или идентифицировать местоположение или характер передвижения какого-либо конкретного человека, поскольку используются исключительно анонимные и сгруппированные агрегированные данные и обеспечивается соответствие решения требованиям законодательства о защите персональных данных.

Платформа Telia Crowd Insight также используется во всех скандинавских странах (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания), где работает Telia Company.