Госсуд поставил точку: за жестокое убийство подростка обвиняемый получил 15 лет

Каск, которого признали виновным в жестоком убийстве 16-летнего подростка, проведет в тюрьме 15 лет, 6 месяцев и 24 дня.

В июне прошлого года Тартуский уездный суд признал Эдуарда Каска виновным в жестоком убийстве и приговорил его к 17 годам, 6 месяцам и 24 дням тюрьмы.

Однако в январе 2021 года Тартуский окружной суд смягчил наказание, уменьшив срок на два года, поскольку счел, что Каск не совершил убийство умышленно. Также не было найдено подтверждений, что убийство было совершенно мучительным способом.

Согласно материалам обвинения, Каск решил наказать знакомого ему 16-летнего подростка, который по оценке обвиняемого, был ему должен 60 евро. Утром 30 июня 2019 года Каск приехал в деревню Кюкитая Тартуского уезда и поджег жилой дом, в котором находился подросток.

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