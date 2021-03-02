Научный совет продолжает выступать за закрытие торговых центров и другие более жесткие ограничения

”Научный совет поддерживает по сути тот же пакет, который рекомендовал на прошлой неделе. Сейчас я не вижу необходимости отказываться от этого пакета”, — сказала Лутсар Delfi.

Например, научный совет по-прежнему выступает за полное закрытие торговых центров, а также снижение числа участников публичных и частных собраний до шести человек.

За ужесточение мер выступает и министр здоровья и труда Танель Кийк. "Эстония ввела определенные дополнительные меры. Лично я считаю, что нам нужно быть более жесткими", — сказал министр накануне.

"Нам нужно быстро стабилизировать число инфицированных и добиться тенденции к спаду, в противном случае поток ковид-пациентов парализует в больницах остальную работу", — отметил Кийк.

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