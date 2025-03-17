Министерство образования изменит длительность зимних и летних каникул(13)
Цель изменений — адаптировать расписание школьных каникул к повышению возраста обязательного обучения и реформе профессионального образования, которые вступят в силу со следующего учебного года.
Вице-канцлер Министерства образования и науки Лийна Пыльд подчеркнула, что при определении сроков каникул министерство будет учитывать время проведения выпускных экзаменов в основной школе и организацию дальнейшей учебной работы весной и в период поступления в учебные заведения.
„Изменения приведут к сокращению рождественских каникул с 3 до 2 недель, и началу летних каникул с 10 июня вместо 17 июня. Такое изменение поддержит учащегося и процесс обучения, потому что рождественские каникулы, прерывающие процесс обучения, не будут слишком длинными. К тому же это сократит время учебы в июне, когда и ученики, и учителя уже немного устали, а заполнять дни учебой в условиях теплой и влекущей на улицу погоды довольно сложно. Школьный распорядок станет более единообразным, так как окончание учебного года 10 июня подходит как для 1-9 классов, так и для 10-11 классов“, - пояснила Пыльд.
В министерство с соответствующими предложениями обратились несколько школ — чтобы адаптировать школьные каникулы к новому расписанию учебы и экзаменов.
Главное изменение касается вторых каникул 2025/2026 и 2026/2027 учебного года, которые сокращаются, чтобы учебный год мог бы закончиться раньше.
Содержатели школ по-прежнему смогут корректировать школьные каникулы, если это необходимо и соответствует условиям, установленным в правовых актах.
Изменения не повлекут за собой дополнительных расходов и вступят в силу в общем порядке. Проект прошел процедуру согласования, в ходе которой свое мнение по существу высказали Союз городов и самоуправлений Эстонии, Союз руководителей школ Эстонии, Союз ученических представительств и объединения учителей.