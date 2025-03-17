Министерство образования изменит длительность зимних и летних каникул

Вице-канцлер Министерства образования и науки Лийна Пыльд подчеркнула, что при определении сроков каникул министерство будет учитывать время проведения выпускных экзаменов в основной школе и организацию дальнейшей учебной работы весной и в период поступления в учебные заведения.

„Изменения приведут к сокращению рождественских каникул с 3 до 2 недель, и началу летних каникул с 10 июня вместо 17 июня. Такое изменение поддержит учащегося и процесс обучения, потому что рождественские каникулы, прерывающие процесс обучения, не будут слишком длинными. К тому же это сократит время учебы в июне, когда и ученики, и учителя уже немного устали, а заполнять дни учебой в условиях теплой и влекущей на улицу погоды довольно сложно. Школьный распорядок станет более единообразным, так как окончание учебного года 10 июня подходит как для 1-9 классов, так и для 10-11 классов“, - пояснила Пыльд.

В министерство с соответствующими предложениями обратились несколько школ — чтобы адаптировать школьные каникулы к новому расписанию учебы и экзаменов.

Главное изменение касается вторых каникул 2025/2026 и 2026/2027 учебного года, которые сокращаются, чтобы учебный год мог бы закончиться раньше.

Содержатели школ по-прежнему смогут корректировать школьные каникулы, если это необходимо и соответствует условиям, установленным в правовых актах.

Каникулы 2025/2026 учебного года I каникулы: 20 октября 2025 – 26 октября 2025

II каникулы: 22 декабря 2025 – 4 января 2026 (раньше - до 11 января)

III каникулы: 23 февраля 2026 – 1 марта 2026

IV каникулы (за искл. 12-го класса): 13 апреля 2026 – 19 апреля 2026

V каникулы (за искл. выпускных классов): 10 июня 2026 – 31 августа 2026 (раньше - с 17 июня) Каникулы 2026/2027 учебного года: I каникулы: 26 октября 2026 – 1 ноября 2026

II каникулы: 21 декабря 2026 – 3 января 2027 (раньше - до 10 января)

III каникулы: 22 февраля 2027 – 28 февраля 2027

IV каникулы (за искл. 12-го класса): 12 апреля 2027 – 18 апреля 2027

V каникулы (за искл. выпускных классов): 9 июня 2027 – 31 августа 2027 (раньше - с 14 июня)

Изменения не повлекут за собой дополнительных расходов и вступят в силу в общем порядке. Проект прошел процедуру согласования, в ходе которой свое мнение по существу высказали Союз городов и самоуправлений Эстонии, Союз руководителей школ Эстонии, Союз ученических представительств и объединения учителей.

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