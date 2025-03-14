14.03.2025, 20:29
На Лаагна теэ мужчина выпал из дверей автобуса и скончался(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Как сообщает полиция, в пятницу на Лаагна теэ в Ласнамяэ произошел инцидент, в ходе которого скончался мужчина.
Сегодня около 15:30 полиция получила сообщение о том, что на Лаагна теэ в Таллинне при открытии дверей автобуса пожилой мужчина выпал оттуда на асфальт и получил травмы. Прибывшие на место полицейский патруль и скорая помощь попытались реанимировать его, но, к сожалению, безуспешно.
Явилась ли причиной внезапной смерти проблемы со здоровьем или какое-то другое обстоятельство, выяснится в ходе судебно-медицинской экспертизы.