На Лаагна теэ мужчина выпал из дверей автобуса и скончался

Сегодня около 15:30 полиция получила сообщение о том, что на Лаагна теэ в Таллинне при открытии дверей автобуса пожилой мужчина выпал оттуда на асфальт и получил травмы. Прибывшие на место полицейский патруль и скорая помощь попытались реанимировать его, но, к сожалению, безуспешно.