Партия EKRE намерена изменить свое официальное название

„Мы дополняем наше название. Мы очень широко используем в Эстонии аббревиатуру EKRE и включаем ее в официальное название. Таким образом, оно будет звучать как EKRE – Консервативная народная партия Эстонии“, – сказал председатель партии Мартин Хельме .

„Наше название отражает наше мировоззрение. Прежде всего партия эстонская, затем консервативная, а также народная, поскольку мы объединяем людей из всех уголков страны и всех социальных слоев. Однако никто не использует это длинное и сложное название. Возможно, нам стоит взглянуть на себя чуть требовательнее. Кандидаты на выборах по всей Эстонии постоянно говорят, что приходится объяснять избирателям: когда они заходят в кабинку для голосования, среди кандидатов нет просто EKRE, есть только Консервативная народная партия Эстонии. Таким образом, мы облегчаем избирателям поиск нашей партии“, – пояснил Хельме.