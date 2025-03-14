Новости Эстонии
14.03.2025, 20:15

Партия EKRE намерена изменить свое официальное название

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Председатель EKRE Мартин Хельме
Председатель EKRE Мартин Хельме
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

На повестке дня конгресса EKRE, который состоится в начале апреля, включено предложение о смене названия партии Консервативная народная партия Эстонии (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond). Новое название будет выглядеть так: EKRE – Консервативная народная партия Эстонии, пишет RusERR.

„Мы дополняем наше название. Мы очень широко используем в Эстонии аббревиатуру EKRE и включаем ее в официальное название. Таким образом, оно будет звучать как EKRE – Консервативная народная партия Эстонии“, – сказал председатель партии Мартин Хельме.

„Наше название отражает наше мировоззрение. Прежде всего партия эстонская, затем консервативная, а также народная, поскольку мы объединяем людей из всех уголков страны и всех социальных слоев. Однако никто не использует это длинное и сложное название. Возможно, нам стоит взглянуть на себя чуть требовательнее. Кандидаты на выборах по всей Эстонии постоянно говорят, что приходится объяснять избирателям: когда они заходят в кабинку для голосования, среди кандидатов нет просто EKRE, есть только Консервативная народная партия Эстонии. Таким образом, мы облегчаем избирателям поиск нашей партии“, – пояснил Хельме.

По словам Хельме, есть люди, которые даже не знают, что EKRE означает „Консервативная народная партия Эстонии“.

Съезд EKRE состоится 4 апреля в концертном зале „Эстония“ в Таллинне.

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