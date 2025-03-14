Работать до конца жизни: почти треть жителей Эстонии планирует откладывать выход на пенсию как можно дольше(3)
Исследование Norstat, проведенное по заказу LHV, показало, что почти треть (29%) жителей Эстонии старше 50 лет планирует откладывать выход на пенсию настолько долго, насколько это возможно. Среди уже достигших пенсионного возраста каждый десятый намерен работать до конца жизни.
„Желание насладиться плодами долгой работы и покинуть рынок труда с наступлением пенсионного возраста вполне понятно. Однако для многих это становится всё более несбыточной мечтой“, — отметил председатель правления LHV Varahaldus Вахур Валлисту. В Эстонии живёт большое количество людей, которые не могут позволить себе выйти на пенсию из-за риска бедности. „Несомненно, рост стоимости жизни оказывает всё большее давление на семейный бюджет, и зависимость от государственной пенсии увеличивается. Без самостоятельных накоплений сложно обеспечить достойную старость“, — подчеркнул Валлисту.
Планирование пенсии — это важная часть финансовой грамотности, включающая в себя готовность принимать ключевые решения уже на этапе выхода на рынок труда. По словам Валлисту, у каждого человека должна быть возможность заниматься тем, что действительно важно для него в пенсионном возрасте. Однако многие жители Эстонии по-прежнему рассчитывают лишь на государственную пенсию, которая, согласно прогнозам, в будущем составит лишь треть от средней заработной платы. „Если смотреть реалистично, этой суммы хватит только на покрытие базовых потребностей. После выхода на пенсию впереди остаётся в среднем 15 лет жизни, и важно провести их в стабильности и достатке. Это требует наличия финансового резерва, который невозможно накопить за пару лет, а требует долгосрочного подхода“, — добавил он.
По его словам, для создания надёжного финансового фундамента достаточно нескольких простых шагов. „Регулярные взносы во II пенсионную ступень — один из самых эффективных способов обеспечить финансовую стабильность. Увеличение личного вклада до 4% или 6% от зарплаты позволит значительно ускорить рост капитала“, — пояснил Валлисту. Более крупные взносы могут обеспечить в пенсионном возрасте десятки тысяч евро дополнительного дохода. Например, при текущей средней брутто-зарплате в Эстонии (2000 евро) 25-летний человек, делая взносы в размере 2%, накопит к пенсии 112 000 евро, а при взносах 6% — 186 000 евро. С учётом среднего номинального годового дохода фондов II ступени с 2002 года (3,9%) итоговая сумма возрастёт до 223 800 евро при взносах 2% и до 372 900 евро при взносах 6%.
Также разумно настроить регулярные платежи в III пенсионную ступень, поскольку государство возвращает с этих взносов подоходный налог. Налоговый вычет распространяется на сумму, не превышающую 15% годового брутто-дохода человека и не более 6000 евро в год. „Для инвесторов важна доходность, и в этом году за каждый евро, вложенный в III пенсионную ступень, можно гарантированно получить обратно 0,22 евро при подаче налоговой декларации. К этому прибавляется дополнительная прибыль с финансовых рынков, что делает III пенсионную ступень привлекательным инструментом для каждого, кто хочет позаботиться о своём будущем“, — отметил Валлисту.