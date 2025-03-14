Работать до конца жизни: почти треть жителей Эстонии планирует откладывать выход на пенсию как можно дольше

„Желание насладиться плодами долгой работы и покинуть рынок труда с наступлением пенсионного возраста вполне понятно. Однако для многих это становится всё более несбыточной мечтой“, — отметил председатель правления LHV Varahaldus Вахур Валлисту. В Эстонии живёт большое количество людей, которые не могут позволить себе выйти на пенсию из-за риска бедности. „Несомненно, рост стоимости жизни оказывает всё большее давление на семейный бюджет, и зависимость от государственной пенсии увеличивается. Без самостоятельных накоплений сложно обеспечить достойную старость“, — подчеркнул Валлисту.

Планирование пенсии — это важная часть финансовой грамотности, включающая в себя готовность принимать ключевые решения уже на этапе выхода на рынок труда. По словам Валлисту, у каждого человека должна быть возможность заниматься тем, что действительно важно для него в пенсионном возрасте. Однако многие жители Эстонии по-прежнему рассчитывают лишь на государственную пенсию, которая, согласно прогнозам, в будущем составит лишь треть от средней заработной платы. „Если смотреть реалистично, этой суммы хватит только на покрытие базовых потребностей. После выхода на пенсию впереди остаётся в среднем 15 лет жизни, и важно провести их в стабильности и достатке. Это требует наличия финансового резерва, который невозможно накопить за пару лет, а требует долгосрочного подхода“, — добавил он.