10.03.2025, 20:18
Ограничение избирательных прав: глава Конституционной комиссии снял свое предложение по „серопаспортникам“(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Как мы сообщали, председатель Конституционной комиссии Рийгикогу Хендрик Террас (партия Eesti 200) заранее собирал подписи в поддержку конституционной поправки, согласно которой правом голосовать на местных выборах обладали бы только граждане Эстонии и Европейского союза, но сейчас он отозвал свое предложение.
„Сегодня у нас собралась рабочая группа, где были представлены все парламентские партии, и мы обсудили, какая версия имела бы наибольшую поддержку. Мы решили, что будем двигаться дальше с вариантом, что в 2025 году и обладатели серых паспортов смогут голосовать на местных выборах“, - сказал Террас.
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