Новости Эстонии
10.03.2025, 20:18

Ограничение избирательных прав: глава Конституционной комиссии снял свое предложение по „серопаспортникам“

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Хендрик Террас
Хендрик Террас
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Как мы сообщали, председатель Конституционной комиссии Рийгикогу Хендрик Террас (партия Eesti 200) заранее собирал подписи в поддержку конституционной поправки, согласно которой правом голосовать на местных выборах обладали бы только граждане Эстонии и Европейского союза, но сейчас он отозвал свое предложение.

„Сегодня у нас собралась рабочая группа, где были представлены все парламентские партии, и мы обсудили, какая версия имела бы наибольшую поддержку. Мы решили, что будем двигаться дальше с вариантом, что в 2025 году и обладатели серых паспортов смогут голосовать на местных выборах“, - сказал Террас.

Глава комиссии добавил, что лично для него этот вариант не был самым предпочтительным. „В ходе обсуждений стало ясно, что за этим изменением стоит наибольшая поддержка, и, исходя из этого, я снял свое предложение“, - сказал он.

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