Ограничение избирательных прав: глава Конституционной комиссии снял свое предложение по „серопаспортникам“

„Сегодня у нас собралась рабочая группа, где были представлены все парламентские партии, и мы обсудили, какая версия имела бы наибольшую поддержку. Мы решили, что будем двигаться дальше с вариантом, что в 2025 году и обладатели серых паспортов смогут голосовать на местных выборах“, - сказал Террас.