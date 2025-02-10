ВИДЕО | Скандал на Азиатских играх: хоккеисты сборной Туркменистана напали на команду Гонконга

Хоккеисты сборной Туркменистана напали на игроков команды Гонконга после поражения со счётом 1:5 в матче группового этапа зимних Азиатских игр в Харбине. Инцидент произошёл во время традиционного рукопожатия после игры, когда один из туркменских игроков нанёс удар сопернику, спровоцировав массовую драку.

Главными зачинщиками конфликта стали Эркин Какабаев, Арслан Гелдимирадов и Бегенч Довлетмирадов. Арбитры наказали их серьёзным штрафом „5+20“. В результате столкновения три хоккеиста из Гонконга получили незначительные травмы, а одному из них потребовалось наложить швы на руку. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета Гонконга.

„Глава делегации Гонконга на зимних Азиатских играх обратился в Международную федерацию хоккея (IIHF), Олимпийский совет Азии (OCA) и соответствующие организации, участвующие в организации Игр, с просьбой принять дисциплинарные меры на основе произошедшего для обеспечения личной безопасности всех спортсменов, участвующих в Играх“, — гласит заявление SF&OC.

По решению Международной федерации хоккея на льду (IIHF) четыре игрока сборной Туркменистана были отстранены от участия в турнире. Несмотря на инцидент, команда Гонконга, занявшая первое место в группе C, продолжает борьбу в плей-офф.

Сборная Гонконга уверенно прошла групповой этап зимних Азиатских игр, забросив 61 шайбу в трёх матчах и пропустив лишь две. Команда разгромила Индию со счётом 30:0, а Макао — 26:1, обеспечив себе первое место в группе C.

В четвертьфинале Гонконг встретится с Киргизией, которая также продемонстрировала высокую результативность, отправив в ворота сборных Кувейта, Бахрейна и Сингапура в общей сложности 49 шайб.

IX Зимние Азиатские игры проходят с 7 по 14 февраля в китайском Харбине. В соревнованиях участвуют более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые разыграют 64 комплекта наград в десяти дисциплинах шести видов спорта.

Это масштабное международное событие организовано Олимпийским советом Азии. Впервые Зимние Азиатские игры состоялись в 1986 году в японском Саппоро, и с тех пор стали важной частью континентального спортивного календаря.

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