На обнаруженном в Выру теле были видны повреждения

Молодому человеку было 18 лет. „Личность молодого человека была установлена по документу, который находился в кармане его куртки“, – сообщил окружной прокурор Южной прокуратуры Айнар Койк Delfi.

„На теле были обнаружены повреждения, однако, были ли они нанесены самим молодым человеком или есть основания подозревать кого-то еще в их причинении, выяснится в ходе уголовного расследования“, – добавил он.

До обнаружения тела никто не сообщал в Департамент полиции и погранохраны о пропаже молодого человека. „Насколько нам известно, молодого человека видели дома накануне“, - сказал Койк.

По какой статье возбуждено дело? „Поскольку при обнаружении тела всегда начинается уголовное разбирательство, то так поступили и в этом случае. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Если в ходе расследования выяснятся обстоятельства, требующие изменения статьи, это будет сделано“, – пояснил Койк.

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