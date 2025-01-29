Головные боли из-за погоды – миф? Реальные причины и средства от головной боли

Именно из-за этого весьма популярного мнения невидимая связь погоды и нашего организма внимательно и тщательно изучалась на протяжении многих лет. Однако, что интересно, с медицинской точки зрения конкретных доказательств того, что погода оказывает существенное влияние на возникновение головной боли, нет.

„Исследования показывают, у около десяти процентов людей при определенных погодных условиях вероятность возникновения головной боли повышается. Но если предсказывать головные боли у людей, исходя только из прогноза погоды, это не даст результата. Обычно в таких случаях выясняется, что боль возникла из-за предвестников мигрени или обычной головной боли“, - говорит руководитель клиники неврологии и психиатрии Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Катрин Гросс-Паю.

Но для человека свойственно самостоятельно находить подобные связи. Если ранее какой-либо случай, значительное изменение погоды или, например, семейная ссора сопровождались ухудшением самочувствия - например, головной болью -, то такие ассоциации возникают очень быстро и хорошо запоминаются. Однако, согласно статистическим данным, подобные случаи или проблемы со здоровьем происходят всегда, не только при плохой погоде.

“Независимо от того, кажется ли головная боль вызванной погодными условиями или другими факторами, для начала можно использовать безрецептурные лекарства, такие как ибупрофен или парацетамол. При этом принять их надо как можно быстрее. Если лекарства не помогают, а боль мешает выполнять повседневные дела, нужно обратиться к семейному врачу“, - советует доктор.

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