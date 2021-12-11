ФОТО не для слабонервных! Хирурги Ляэне-Таллиннской центральной больницы провели уникальную операцию

Свищ прямой кишки (или хронический парапроктит) — воспалительный процесс тканей, окружающих прямую кишку. На начальном стадии в области ануса возникает небольшое болезненное образование, напоминающее опухоль. Очень часто пациенты думают, что это обычный геморрой и за помощью к врачу не обращаются, начинают лечиться самостоятельно, прибегая даже к народным средствам. При этом очень часто в зоне воспаления может сформироваться гнойник, который самопроизвольно вскрывается. Человек испытывает облегчение, находясь в полной уверенности, что опухоль прошла. А раз прошла, то зачем идти к врачу?! Но на самом деле это был эпизод острого парапроктита.

Когда заболевание из острой формы переходит в хроническую, формируется свищ — неестественное соединение между прямой кишкой и кожей вокруг заднего прохода. Точная причина возникновения свищей неизвестна, но к числу способствующих факторов относятся болезнь Крона (воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта), травма (родовая или хирургическая) и лучевая терапия.

С течением времени свищ может распространиться на окружающие ткани, что приводит к образованию сложных форм свищей. Человек испытывает жуткий дискомфорт, а иногда и зудящую боль. В запущенной форме свищ очень плохо поддается лечению. Поэтому иногда приходится прибегать к крайним мерам и делать уникальную операцию, которая носит сложное медицинское название "трансплантация аллогенного жира в свищевой тракт". Для ее проведения из брюшной полости пациента собирают жир, извлекают из него полезный биоматериал и после вводят в область вокруг свища.

Именно такие две операции и провели недавно врачи Ляэне-Таллиннской центральной больницы. В декабре предстоит еще как минимум три подобные операции. Эффективность данной процедуры можно будет оценить через несколько месяцев.