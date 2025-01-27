МИД Эстонии: Тихановская по-прежнему остается лидером Беларуси

„Поддержка Эстонией демократических сил будет продолжаться до тех пор, пока у белорусского народа не появится возможность для свободного демократического самовыражения“, — подтвердили в министерстве иностранных дел Эстонии.

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, сегодня все мы являемся свидетелями попыток белорусского диктаторского режима легитимизировать свою власть с помощью спектакля, который они называют выборами.

Как отметил министр, поскольку президентские выборы в Беларуси в 2020 году были сфальсифицированы, Эстония не признает легитимность нынешнего режима и результаты проходящих так называемых выборов. „То, что сегодня происходит в Беларуси, — это имитация демократии“, - сказал Цахкна.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Эстония по-прежнему поддерживает в Беларуси демократические силы и стремление белорусов к свободному, демократическому и входящему в семью европейских стран государству.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал Светлану Тихановскую настоящим президентом Беларуси. У себя в Х он опубликовал видео, в котором пригласил лидера белорусских демсил лететь вместе с ним на заседание глав МИД стран ЕС в Брюсселе. В числе других вопросов планируется обсудить введение новых санкций против России — это будет уже 16-й пакет санкций, который планируется принять в связи с третьей годовщиной агрессии Кремля против Украины.

В официальном заявлении МИД Польши выразил разочарование проведенными в Беларуси выборами, которые прошли с нарушением основных демократических процедур.

По данным подконтрольного белорусским властям ЦИК за Олега Гайдукевича проголосовало 2,02% опрошенных; за Анну Канопацкую — 1,86%; за Александра Лукашенко — 86,82%, Сергей Сыранков набрал 3,21% голосов опрошенных избирателей, Александр Хижняк — 1,74%, против всех — 3,6%.

Окончательные итоги выборов будут подведены 3 февраля.

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